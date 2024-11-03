İlaç kullanımında saatin ne kadar önemi var? Düşünmeden içtiğimiz ilaçların, aslında belirli periyotlarla kullanılması gerek.

Biyolojik ritmimize kulak verip ilaçların vücudumuzda nasıl işlendiğini öğrenmeye hazır mısınız?

Öyleyse gelin, ilaçların da uygun saati olur mu bakalım.

Konuyla ilgili yapılan bir çalışma, ilacın zaman diliminin ne kadar önemli olduğunu tespit etti.

MIT araştırmacıları, bağışlanan insan hücrelerinden elde edilen mini karaciğerler sayesinde ilaç metabolizması ve vücut tepkimeleri üzerine önemli bulgular elde etti. Çalışmada, bir ilacın verildiği zaman diliminin, ilacın vücutta nasıl kullanıldığı ve toksik yan ürünlere dönüşme sürecini büyük ölçüde etkilediği tespit edildi.

Araştırmacılar, karaciğerin sirkadiyen saatini izleyen 300'den fazla geni belirleyerek bu genlerin aktivitesindeki ritmik değişimlerin; özellikle de ilaçları parçalayan enzimlerin, günün belirli saatlerinde daha fazla miktarda bulunduğunu ortaya koydu.

Karaciğer, inflamasyonla ilişkili proteinleri günün belirli zamanlarında daha az üretiyor.

Dolayısıyla sıtma gibi enfeksiyonlara karşı daha duyarlı hâle geliyor. Bu durum, yemek sonrası zararlı olmasalar bile iltihabı artırabilecek mikroorganizmaların vücuda girmesiyle bağlantılı olarak karaciğerin enfeksiyonlara yanıt verme yeteneğinin azalmasından kaynaklanıyor.

Uzmanlara göre bu yöntem, onaylanmış ilaçların etkinliğini artırmak ve toksisitesini azaltmak için ilaç rejimlerini ince ayarlamak adına önemli bir potansiyele sahip. Araştırmacılar, şu anda sirkadiyen döngülerin etkileyebileceği bir kanser ilacını analiz ediyor ve bu bulguların ağrı yönetiminde kullanılan ilaçlar için de geçerli olup olmadığı ise incelemeye devam ediyorlar.

Anlattıklarımız yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Tüm sağlık konularında olduğu gibi ilaçlar hakkında da en doğru ve size özel bilgiyi uzman bir hekimden almanız gerektiğini unutmayın.

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