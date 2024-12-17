İlaçlarımızı alırken doktorlar ve eczacılar mutlaka aç/tok karnına diye belirtiyor. Bu talimat, sadece formaliteden ibaret değil ve bilimsel araştırmalara dayanan kuvvetli sebepleri var.

İşin püf noktası ise ilacın vücutta nasıl çalıştığı ve besinlerle olan etkileşimi.

O zaman ne tür ilaçları aç/tok karnına alıyoruz ve sebebi nedir konumuzun detaylarından sonra ilaç kullanımına daha da dikkat edeceksiniz.

Neden bazı ilaçlar yemeklerden sonra alıyoruz?

Bazı ilaçların yemekle veya yemekten sonra alınması durumunda ilaç daha da etkili hâle geliyor. Bunun en yaygın nedeni ise bu tür ilaçların mideyi tahriş etme potansiyeli.

İbuprofen gibi ağrı kesiciler veya bazı antibiyotikler, mide asidini arttırarak mide duvarına zarar verebiliyor. Yemekle alınan ilaçlar ise mideyi koruyor ve bu, yan etkileri en aza indiriyor.

Aç karnına alınması gereken ilaçlar hangileri?

Bazı ilaçlar da tam tersine, boş midede maksimum etkinliğe ulaşıyor. Nedeni ise bu tür ilaçların besinlerle etkileşime girdiğinde emilimlerin azalması.

Levotiroksin gibi tiroid hormonu ilaçları veya alendronat gibi bazı osteoporoz ilaçları yemekle alındığında ilaç emilimi düşebiliyor veya tedavi etkisini kaybedebiliyor. Benzer şekilde, mide asidini baskılayan antasitler de yemekle alınırsa etkinliğini yitirebiliyor.

İlacın yolculuğu bu süreci etkiliyor.

İlaçları ağızdan aldığımızda önce mideye, sonrasında ince bağırsağa gidiyor. Emilim de genellikle burada gerçekleşiyor. Yemek yeme ise mide boşalma süresini uzattığı için bu süre bazı ilaçları olumsuz etkileyebiliyor.

Öte yandan bazı ilaçların etkin maddeleri midenin asit ortamında parçalanabiliyor. Tüm bunların hepsi göz önünde bulundurularak yemekle veya aç karnına alım talimatları ilacın etkisini maksimize etmek için titizlikle belirleniyor. Bu yüzden de ilaç kullanımıyla ilgili talimatlara mutlaka uymak gerekiyor.

Bunları da inceleyebilirsiniz: