İlk 'Elektrikli Jeep' Modelinin Fotoğrafları Paylaşıldı

Stellantis, düzenlediği bir etkinlikte elektrik motorlu otomobillere geçişin nasıl olacağını açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre Stellantis bünyesindeki markalar, 2030 yılına gelindiğinde içten yanmalı motora sahip binek otomobil üretimini tamamen durdurmuş olacaklar.

Stellantis, çok sayıda otomobil üreticisini bünyesinde barındırdığı için, şirketin elektrikli otomobil planları da oldukça dağınık durumda. Bu yüzden yaptığı açıklamaları şimdilik ABD özelinde tutan yetkililer, RAM'in 2023 ve 2024 yılında, Jeep'in 2024 itibarıyla, Dodge'un 2024 itibarıyla, Chrysler'in de 2025 yılı itibarıyla elektrikli otomobil çıkarmaya başlayacağını söyledi.

Şirketin ilk hedefi, 2030'a geldiğimizde ABD pazarına 25'ten fazla tam elektrikli otomobil sunabilmek. Ancak Avrupa'daki Jeep tutkunları, 2023 yılında markanın ilk elektrikli otomobili ile tanışacaklar.

Karşınızda Jeep'in ilk elektrikli otomobili

Stellantis bünyesine çalışmalarını sürdürmeye devam eden SUV devi Jeep, ilk tam elektrikli modelini duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, bu crossover aracın 2023'ün başında küresel lansman yapacağı ve tüketicilerle buluşmaya başlayacağı ifade edildi. Peki Jeep'in ilk tam elektriklisi, tüketiciye neler sunacak?

Jeep, ne yazık ki yaklaşmakta olan aracıyla ilgili detaylı bilgi vermedi. Hatta crossoverın ismi bile şu an için net değil. Yalnızca iki adet fotoğraf paylaşımı yapan şirket, şu an için aracın tasarımını göstermiş durumda. Görüntülere baktığımızda, Jeep'in elektrikli crossover modelinin Jeep Compass'ı andıracağını söyleyebiliriz.

Jeep'in elektrikli crossover modeli, kapalı ızgaralarla gelecek. Ayrıca bu araçta Citroen'de de sıklıkla gördüğümüz parçalı far yapısı ile karşılaşacağız. Kapalı yapıdaki ızgaranın üzerindeki e logosu ise aracın elektrikli olduğunu anlatacak. İlginçtir ki Jeep'in elektrikli otomobili, gövdenin dışına taşan kapı kollarına sahip olacak. Elektrikli otomobiller, daha çok gövdeye sıfır kapı kollarına sahipken Jeep'in neden böyle bir seçim yaptığı bilinmiyor.

Aracın arka kısmına baktığımızda da şerit LED aydınlatmalar bizleri karşılıyor. Spoiler ve "köpek balığı" anten de aracın tasarım detayları arasında yer alıyor. Kapalı ızgaraya yerleştirilen e logosunun bagajda da olduğunu söyleyebiliriz. Aracın iç tasarımıyla ilgili ise en ufak bir bilgi sahibi değiliz.

Automotive News Europe'ta yer alan bir habere göre Jeep'in ilk elektrikli crossover modeli, Kasım 2022'de üretim bandına çıkacak. Aracın Polonya'nın Tychy kentinde bulunan fabrikada üretileceği ifade ediliyor. Yine iddialara göre Jeep'in ilk elektrikli otomobili, yılda 110.000 adet üretilecek ve dünyanın her yerine gönderilecek.