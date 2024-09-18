Yediğimiz İncirlerin İçinde Gerçekten de Arı Ölüleri mi Oluyor? Yoksa O Çıtır Çıtır Ses…

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İncirleri döllemeye çalışan arılar, çoğunlukla meyvenin içinde ölüyor. Peki biz bu arıları yiyor muyuz?

İncirlerin içinde arı olduğunu duymuş olabilirsiniz. Evet, bu doğru bir bilgi. İncirlerin üremesi için arılara ihtiyaçları var.

O hâlde biz de incirleri yerken içlerinde meyveyle birlikte arıları da mı yiyoruz? Bu üreme sürecini en başından anlatarak cevaplayalım…

İncirlerin döllenme süreci biraz karışık.

incir arı ölüsü

Ağaçlarda yetişen incirlerin çiçekleri yani polen üreticileri, çoğu meyvenin aksine, tam ortalarında yer alıyor. Bu da hâliyle tozlaşma sürecini zorlaştırıyor çünkü polenleri diğerleri gibi havada uçuşamıyor. İşte burada devreye, arılar giriyor.

"İncir-arısı simbiyozu" olarak adlandırılan “karşılıklı bağımlılık” süreci başlıyor.

incir

Arılar, meyvenin çiçeğine ulaşmak için incirin içine küçük bir delikten (ostiole) giriyor ve erkek çiçeklerden polen taşıyor. Aynı zamanda dişi çiçeklere yumurta bırakmaya çalışıyor. İşler çoğu zaman arı için burada son buluyor ve incirin içinde ölüyor. 

Bu sırada arı bazen incirin içinde kalabiliyor ve yumurtalarından çıkan larvalar, incirin içinde büyüyor. Bu yavru arılar, biraz büyüdükten sonra incirdeki erkek çiçeklerden polen toplayarak incirin dışına çıkıp başka incirleri döllüyor. Gerçekten hayret verici bir döngü, değil mi?

 İçeride kalan ölü arılar, enzim yoluyla parçalanıyor.

arı

İncir, ölü arı kalıntılarını enzimler üreterek tamamen sindirebiliyor ve arıdan eser kalmıyor. Yani o incir, bizim önümüze gelene kadar pek çok süreçten geçse de merak etmeyin, incir yerken arıları da yemiyoruz.

Kaynaklar: OddBox, BBC Science

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