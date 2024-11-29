İngiltere'de iPhone kullanıcıları, "yüksek hava sıcaklıkları" konusunda uyarı aldılar. Bu uyarıyı aldıklarında hava sıcaklığı 4 dereceydi.

Teknoloji her zaman hayatımızı kolaylaştırıyor olsa da zaman zaman ortaya çıkan hatalar ciddi sorunlara neden olabiliyor. İngiltere'de yaşanan bir olay ise ciddi sorunlara neden olmasa da hem gülümsetti hem de teknolojinin doğrulama sistemlerine sahip olması gerektiğini gösterdi.

İngiltere'de yaşanan olayda iPhone sahipleri, "Yüksek sıcaklık uyarısı" aldı. Hatta bazı kişilere giden uyarılarda, "hayati tehlike" uyarısında bulunuldu. Bu uyarılar yapılırken ülkedeki hava sıcaklığı ise 4 santigrat derece idi. Sorunun nedeni ise daha sonra ortaya çıktı.

Test sırasında hata yaşanmış

Bu uyarı bildirimleri Birleşik Krallık Meteoroloji Ofisi'nden gönderildi. BBC araştırmacıları ise sorunun nedeninin üçüncü parti bir firmadan kaynaklandığını ortaya çıkardı. Acil durum sistemlerinin test edildi bir çalışmada bildirim hatalı olarak kullanıcılara gitti.

Bu durumla ilgili olarak bazı kişiler işi şakaya vurmayı tercih ederken bazı sosyal medya kullanıcıları ise meteoroloji ofisini eleştirme yoluna gitti. Yetkililerin yaptığı açıklamada ise bu sorunun çözüldüğünü ancak yapılacak olan testlerden dolayı önümüzdeki günlerde bazı kişilerin tekrar hatalı bildirim alabilecekleri belirtildi.

Pek çok ülkede acil durumlar için bu tür anlık bildirim sistemleri test ediliyor. Yapılan testlerde de zaman zaman sorunlar yaşanabiliyor. Benzer bir sistem ülkemizde de deprem uyarıları için test edilmişti.