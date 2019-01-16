Samsung Galaxy S10, Geekbench Skorlarıyla iPhone'u Geçemedi

Samsung'un 2019'da çıkaracağı Galaxy S serisinin Geekbench skoru hayal kırıklığı yarattı.

Birkaç gün önce, Samsung'un piyasaya sürmek üzere olduğu en ucuz Galaxy S10 için benchmark testinin sonuçları ortaya çıktı. Sonuçlar, diğer tüm Galaxy S10 modelleriyle aynı işlemciye sahip olması gereken bir telefon için inanılmaz derecede hayal kırıklığı yarattı. Ortaya çıkan skor, Snapdragon 855 ile güçlendirilmiş bir cihaz için düşük bulundu. Hatta, iPhone XR’da dahil olmak üzere, 2018 model iPhone modellerinin hepsinden düşük ki sözde Galaxy S10 Lite’ın, iPhone XR’ın rakibi olması gerekiyordu.

En düşük model haricinde, Galaxy 10 Plus’ın da benchmark puanı bulunuyor, neyse ki onun puanı kardeşi Lite’a göre daha iyi. Fakat yine de, Snapdragon 855 işlemcisi olmasına rağmen A12 Bionic işlemciler kadar hızlı değil.

Samsung SM-G975U modelinin GeekBench puanı, tek çekirdek için 3413, çok çekirdekli için ise 10256. Puan tablosuna göre, telefon 6GB RAM’e sahip olacak ki bu Galaxy S10’lar için beklenen bir şey değildi. Tabii, burada değerlendirmeyi yaparken benchmark puanlarının telefon hakkında her şeyi gösterdiğini söylemek mümkün değil. Baktığımız sonuçlar bir prototipin skoru ya da giriş seviyesi bir S10 Plus modelinin aldığı sonuç olabilir.

Çıkan söylentilere göre, en iyi Galaxy S10 modeli 5G varyantı ile gelecek. Ayrıca, minimum 10GB RAM beklentisi de bulunuyor. Ancak 5G Galaxy S10 modeli, S serisinin bulunduğu her pazarda bulunamayabilir.

Son olarak, tüm Galaxy S10 modelleri, Snapdragon 855 yonga seti ile birlikte gelmeyecek. Bazıları, Samsung’un kendi işlemcisi olan Exynos 9820 ile güçlendirilecek. Tabii, Exynos 9820’nin Snapdragon 855’ten daha hızlı olmayacağı konusunda da neredeyse emin olabiliriz.