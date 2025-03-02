Instagram, çok yakında piyasaya süreceği CapCut rakibi video düzenleme uygulamasını sessiz sedasız erteledi.

Instagram, ocak ayında yaptığ sürpriz bir duyuruyla “Edits” isimli yepyeni bir uygulama çıkaracağını duyurmuştu. Bu uygulama, Reels gibi Instagram videolarını düzenlemeye yarayacaktı ve bir nevi TikTok’un CapCut’ına rakip olacaktı.

Edits’in normalde 13 Mart günü gelmesi bekleniyordu. Ancak şirketten beklenmedik bir açıklama geldi. Uygulamanın çıkış tarihi ertelendi.

31 Mart'ta çıkış yapacak

Uygulamanın App Store listelemesine bakıldığında, piyasaya sürülme tarihinin 31 Mart’a çekildiği görüldü. Bu da orijinal tarihten 2 hafta sonrasına itildiği anlamına geliyor. Meta tarafından neden bir ertelenme kararı alındığı konusunda maalesef bilgi yok. Uygulamanın ilk olarak iPhone’lar için geleceğini belirtelim.

Edits; 10 dakikaya kadar video çekme, daha kaliteli video kaydı, kolay yönetim için tüm taslakları tek bir yerde toplama, efektler, geçişler, videoları birleştirme, otomatik iyileştirme özellikleri gibi birçok önemli video düzenleme özelliğine sahip olacak. İçerik üreticileri için çok yararlı olacağını söyleyebiliriz.