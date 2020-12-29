2020, karantinaları ve evde geçirilen sınırsız saatleri de düşünürsek sosyal medya platformlarında en çok zaman geçirdiğimiz yıl oldu. Biz bu zorlu seneyi geride bırakırken, 2020'nin Instagram'da en çok beğeni alan gönderileri de artık belli oldu.

"2020 yılında en çok ne yaptın?" sorusuyla karşılaştığımızda muhtemelen pek çoğumuz "YouTube'da video izledim", "Instagram'da profilden profile gezip story'ler arasında kaybolarak saatler geçirdim", "Netflix'te takip ettiğim sayısız diziyle kişisel rekorumu kırdım" veya "TikTok akımlarına şaşırdım ama yine de izlemeyi bırakamadım" gibi cevaplar vereceğiz.

Kısacası, 2020 sosyal hayatımızın sonu olurken sosyal medya mecralarının da adeta zirveyi yaşadığı yıllardan biri olmaya şimdiden aday oldu. Peki, bu hareketli senenin en çok beğeni alan Instagram gönderileri kimlerin hangi paylaşımlar oldu dersiniz? Gelin birlikte göz atalım.

10. Kylie Jenner'dan Travis Scott'lı bir paylaşım (18 Ekim): 14,2 milyon beğeni

9. Cristiano Ronaldo'dan doğum günü paylaşımı (5 Şubat): 14,3 milyon beğeni

8. Kylie Jenner'dan kızı Stormi'nin bir videosu (1 Ekim): 14,5 milyon beğeni

7. Kylie Jenner'dan yine kızı Stormi'li bir gönderi (27 Mart): 15,3 milyon beğeni

6. Ariana Grande'nin evlilik teklifi duyurusu (20 Aralık): 15,4 milyon beğeni

5. LeBron James'in yürek sızlatan Kobe Bryant paylaşımı (27 Ocak): 15,5 milyon beğeni

4. Kylie Jenner'dan Travis Scott'a doğum günü kutlaması (30 Nisan): 16 milyon beğeni

3. Lionel Messi'den Maradona paylaşımı (25 Kasım): 16,4 milyon beğeni

2. Chadwick Boseman'ın ölüm haberinin doğrulandığı paylaşım (28 Ağustos): 19,1 milyon beğeni

1. Cristiano Ronaldo'nun Maradona paylaşımı (25 Kasım): 19,7 milyon beğeni