Meta, Reels için kullanıcıların ardışık ve tematik içerikleri takip etmesini kolaylaştıracak yeni "Series" test etmeye başladı.

Meta, kısa videolarda hızlıca kaydırıp geçme alışkanlığını değiştirebilecek yeni bir adım atıyor. Şirket, Instagram ve Facebook Reels için "Series" adını verdiği yeni bir özelliği test ettiğini doğruladı.

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Bu özellik, içerik üreticilerinin belirli bir konu etrafındaki videolarını bir araya getirerek izleyicilerin sıralı içerikleri daha rahat takip etmesini amaçlıyor. TikTok'un hâlihazırda sunduğu bir deneyimi platforma entegre etmeye hazırlanan şirket, bu hamlesiyle kullanıcıların platformda daha uzun süreli ve düzenli vakit geçirmesini hedefliyor.

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Reels videolarında bölümlü içerik dönemi

Test aşamasında olan bu yeni özellik sayesinde seçilmiş içerik üreticileri, hem yeni çektikleri hem de eski Reels videolarını bir araya getirerek bir seri oluşturabilecek. Yaratılan her bir Reels videosu, daha büyük bir hikâyenin bağımsız birer bölümü hâline gelecek.

İçerik üreticilerinin profillerinde bu serilere özel bir sekme bulunacak ve her serinin kendine ait özel bir sayfası yer alacak. Örneğin bir yemek kanalının hazırladığı "10 günde sağlıklı hamur işleri" konulu bir serideki tüm videolar tek bir çatı altında toplanabilecek. Kullanıcılar bu sayede bölümleri sırasıyla izleyebilecek ve videoyu nerede bıraktılarsa oradan devam edebilecek.