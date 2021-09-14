Instagram son yıllarda getirdiği yeni özelliklerle beraber artık yalnızca bir sosyal medya platformu değil, aynı zamanda etkili bir mesajlaşma uygulaması olarak da kullanılıyor. Hatta birden çok kişiyle aynı anda sohbet etmeniz bile mümkün. Instagram grup sohbeti nasıl kurulur adım adım tüm detaylarıyla anlattık.

Kısa zaman önce en popüler sosyal medya platformları bile mesajlaşma konusunda sınıfta kalacak kadar yetersiz özelliklere sahipti. Son yıllarda gelen yeni güncellemelerle beraber Instagram başta olmak üzere pek çok sosyal medya platformu, ek bir mesajlaşma uygulamasına gerek kalmayacak kadar başarılı mesajlaşma özellikleriyle donatıldı. Bu özelliklerden biri de Instagram grup sohbeti.

Instagram grup sohbeti ile birden fazla kişiyi ekleyerek bir sohbet penceresi açıyorsunuz ve sanki bir WhatsApp grubundaymış gibi sohbet edebiliyorsunuz. Üstelik bu kişilerin sizi takip etmesi ya da sizin onları takip etmeniz bile gerekmiyor. Gelin Instagram grup sohbeti nasıl kurulur biraz daha yakından bakalım ve bu grup sohbeti sırasında mesajlaşma hizmetinin hangi özelliklerini kullanabileceğinizi görelim.

Instagram grup sohbeti nedir?

Instagram grup sohbeti, birden çok Instagram kullanıcısına aynı anda mesaj atmanızı ve böylece bir grup sohbeti oluşturmanızı sağlayan bir özelliktir. Instagram grup sohbeti oluşturmak istediğiniz kullanıcıların sizi takip etmesi ya da sizin onları takip etmeniz gerekmez. Bir kez bu özelliği kullandıktan sonra grubu adlandırarak dilerseniz devamlı sohbet halinde olabileceğiniz bir sohbet grubu oluşturabilirsiniz.

Instagram grup sohbeti nasıl kurulur?

Adım #1: Instagram mobil uygulamasını açın.

Instagram mobil uygulamasını açın. Adım #2: Sohbet ekranını açın.

Sohbet ekranını açın. Adım #3: Sağ üst köşedeki yeni mesaj butonuna dokunun.

Sağ üst köşedeki yeni mesaj butonuna dokunun. Adım #4: Mesaj göndermek istediğini Instagram kullanıcılarını seçin.

Mesaj göndermek istediğini Instagram kullanıcılarını seçin. Adım #5: Sağ üst köşedeki Sohbet butonuna dokunun.

Sağ üst köşedeki Sohbet butonuna dokunun. Adım #6: Dilerseniz grubu adlandırın.

Dilerseniz grubu adlandırın. Adım #7: Instagram grup sohbeti kuruldu.

Instagram grup sohbeti kuruldu. Adım #8: İşlem tamam.

Instagram grup sohbeti oluşturmak için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Benzer adımları izleyerek Instagram internet sitesi üzerinden de grup sohbeti oluşturmanız mümkün. Kurucu olarak siz, grubun yöneticisi oluyorsunuz. İstediğiniz zaman grubu sonlandırabilir ya da bazı üyeleri dilediğiniz gibi çıkarabilir ve yeni üyeler ekleyebilirsiniz.

Instagram grup sohbeti ile neler yapabilirsiniz?

Instagram sohbet grubuna bir ad verebilirsiniz.

Gruptakilere metin mesaji gönderebilirsiniz.

Gruptakilere ses kaydı gönderebilirsiniz.

Gruptakilere kalıcı ya da geçici görseller gönderebilirsiniz.

Gruptakilere çıkartmalar ve GIF’ler gönderebilirsiniz.

Gruptakilerle toplu sesli arama yapabilirsiniz.

Gruptakilerle toplu görüntülü arama yapabilirsiniz.

Gruptaki üyeleri çıkarabilirsiniz.

Gruba yeni üyeler ekleyebilirsiniz.

Instagram grup sohbeti bildirimlerini özelleştirebilirsiniz.

Genel olarak Instagram grup sohbeti üzerinden yapabilecekleriniz bu şekilde. Baktığınız zaman temel olarak birebir sohbette ne yapıyorsanız Instagram grup sohbetinde de aynı şeyleri yapabilirsiniz. İlk kez kullanıyorsanız bazı özellikleri zaman içinde keşfederek çok daha etkin bir şekilde kullanabilirsiniz.

Instagram grup sohbeti nasıl sonlandırılır?

Adım #1: Instagram mobil uygulamasını açın.

Instagram mobil uygulamasını açın. Adım #2: Sohbet ekranını açın.

Sohbet ekranını açın. Adım #3: Sonlandırmak istediğiniz Instagram grup sohbetini açın.

Sonlandırmak istediğiniz Instagram grup sohbetini açın. Adım #4: Ekranın üstündeki bilgi satırına dokunun.

Ekranın üstündeki bilgi satırına dokunun. Adım #5: Açılan sayfanın en altındaki Sohbeti Sonlandır yazısına dokunun.

Açılan sayfanın en altındaki Sohbeti Sonlandır yazısına dokunun. Adım #6: İşlemi onaylayın.

İşlemi onaylayın. Adım #7: Instagram grup sohbeti sonlandırıldı.

Instagram grup sohbeti sonlandırıldı. Adım #8: İşlem tamam.

Instagram grup sohbetini sonlandırmak için yukarıdaki adımları uygulamanız yeterli. Benzer adımları izleyerek Instagram internet sitesi üzerinden de grup sohbetini sonlandırmanız mümkün. Bu işlemi yalnızca grubun yöneticisi gerçekleştirebilir. Diğer üyeler yalnızca gruptan ayrılabilir.

Instagram grup sohbeti kullanmanın avantajları nelerdir?

Zaten Instagram mobil uygulamasını kullanıyorsanız ek bir uygulama kullanmanıza gerek kalmaz.

Instagram profiliniz dışında herhangi bir özel bir bilgi paylaşmamış olursunuz.

Profesyonel kullanım için uygun olmasa da toplu yapılan sesli aramalar ya da görüntülü konuşmalar için idealdir.

Instagram gönderilerinin yoğun olarak paylaşıldığı gruplar için kullanım kolaylığı sağlar.

Birebir sohbet ile aynı özellikleri sunduğu için kullanması kolaydır.

Bildirimler kolayca özelleştirilir.

Grup sohbetine katılmak isteyen kullanıcıların yalnızca Instagram kullanıcısı olması yeterlidir.

Instagram grup sohbeti kullanmanın sunduğu avantajlar genel olarak bu şekilde olsa da en öne çıkan avantaj gizliliktir. Bir WhatsApp grubu oluşturmak için telefon numaranızı paylaşmanız gerekir ve bu pek çok kişi için paylaşılmak istenmeyen, gizli bir bilgidir. Bu nedenle pek çok kullanıcı için Instagram grup sohbetini kullanmak çok daha rahattır.

Instagram grup sohbeti nasıl kurulur, nasıl sonlandırılır sorularını yanıtladık ve bu grup sohbetinde kullanabileceğiniz özelliklerden bahsettik. Sosyal medya platformları mesajlaşma hizmetlerini iyleştirdikçe yakın bir zamanda ek bir mesajlaşma uygulaması kullanan kişilerin sayısı giderek azalacaktır. Instagram grup sohbeti hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.