En popüler sosyal medya mecraları arasında yer alan Instagram, içerik üreticilerinin bot takipçiler ve spam gönderiler ile başa çıkmasını çok daha kolay hâle getirecek yeni özelliklerini duyurdu.

Sosyal medya platformlarının başarısının ardındaki etmenlerden biri, bu platformların kendi yarattığı yıldızlar olan içerik üreticileridir. Bu yüzden de platformlar sadece kullanıcılar için değil içerik üreticiler için de çeşitli geliştirmeler yapıyor. Bu geliştirmelerin sonuncusu Instagram'dan geldi.

Spam mesajlar ve takip istekleri toplu olarak silinecek

Instagram'ın yeni araçları sayesinde içerik üreticileri, potansiyel spam aktivitelerine karşı proaktif önlemler alabilecekler. Daha gelişmiş hâle getirilen otomatik spam tespit aracı sayesinde spam amacı güden yorumlar, etiketler, hikâye izlenmeleri ve sahte takipçiler daha yüksek bir başarı yüzdesiyle tespit edilebilecek. Ayrıca bu aracı kullanarak sahte kullanıcıları ve spam gönderileri toplu olarak yönetmek mümkün olacak.

Yeni araçlar sayesinde spam yorumlar, etiketler, izlemeler ve sahte takipçiler toplu olarak silinebilecek. Böylelikle içerik üreticilerinin moderasyona harcadığı zaman azalırken içerik üretmeye daha çok vakitleri olacak. Şüpheli spam aktiviteleri ve bot hesaplar otomatik olarak filtrelenecek. Bot olmadığına emin olunulan hesapların takip istekleri de buradan onaylanabilecek. Kalan tüm yorumlar ve bot takipçiler, tek bir tuşla silinebilecek. Bu özellik yorumlar, etiketler ve hikâye cevapları için de kullanılabilecek.

İçerik üreticileri ayrıca güncellenen şeffaflık kuralları ile uygulama içindeki potansiyel uygunsuz ve tavsiye edilmeyen içerikler konusunda içerik üreticilerini bilgilendirecek. Böylelikle içeriklerin platformun kurallarına uygunluğu konusunda sorun yaşanmasının önüne geçilebilecek.