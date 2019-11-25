Instagram'da bu yıl yüzlerce porno yıldızı ve seks işçisinin hesapları silindi. Hesapları silinen kullanıcılar ana akım ünlülerden daha farklı bir muamele gördüklerini ve ayrımcılık yapıldığını öne sürüyor.

Yetişkin Performans Aktörleri Loncası Başkanı Alana Evans, seks veya çıplaklık içermeyen paylaşımları nedeniyle 1.300'den fazla porno aktörü veya seks işçisinin hesabının Instagram içerik moderatörleri tarafından sitenin topluluk standartlarını ihlal etme gerekçesiyle kapatıldığını açıkladı.

Porno aktörlerinin platformda kalması için mücadele verenler arasında yer alan Evans, "Instagram hesabımı Sharon Stone veya diğer onaylı hesap sahipleri gibi kullanabilmem gerekirdi ama bunu yaparsam hesabım kapatılır. Bize karşı ayrımcılık yapıyorlar, çünkü geçimimizi sağlamak için yaptıklarımızdan hoşlanmıyorlar." açıklamasını yaptı.

Hesapların silinmesi, Haziran ayında Instagram temsilcileriyle bir toplantı yapılmasına ve ardından kaldırılan hesaplar için yeni bir temyiz sisteminin kurulmasına yol açtı. Ancak yaz boyunca görüşmeler durdu ve hesaplar silinmeye devam etti.

'Bardağı Taşıran Son damla'

Evans, Eylül ayında porno yıldızı Jessica Jaymes'in hayatını kaybetmesinin ardından Instagram hesabının kapatılmasına çok üzüldüğünü özellikle vurgulayarak, "Jessica'nın hesabının silinmesi kalbimi kırdı. Bu bardağı taşıran son damla oldu." dedi. 900 bin kişinin takip ettiği Jaymes'in hesabı, daha sonra tekrar erişilebilir oldu.

Yetişkinlere özel içerik üretenlere göre 2018 sonunda bir grup insan, porno yıldızlarının sosyal medya hesaplarının kapatılması için kampanya başlattı. Hesap sahipleri bu tarihten itibaren tehdit içeren, rahatsız edici mesajlar aldıklarını söylüyor. Omid adlı anonim bir hesap, yüzlerce paylaşımın kaldırılmasının arkasında kendisinin olduğunu belirten paylaşımlar yapıyor.

Yetişkin oyuncular ve seks işçileri hakları savunucusu Ginger Banks, hedef alınan ilk hesaplardandı. Banks, "Bir hesabı 300 bin takipçiye ulaştırmak için zamanınızı ve emeğinizi harcadıktan sonra bunun silinmesi insanı yıldırıyor. Kurallara uysanız bile hesabınız siliniyor ve bu bizi öfkelendiriyor." diyor ve porno yıldızları ile seks işçilerini sosyal medyadan kovmanın ötekileştirme olduğunu belirtiyor. Ayrıca bu kişilerin bazen öncelikli, bazen de tek pazarlama kanalının Instagram olduğunu vurguluyor.

Facebook'tan yanıt geldi

Instagram'ın sahibi olan Facebook'tan bir temsilci, yaptığı açıklamada "Küresel çeşitliliğe sahip bir toplulukta çıplaklık ve cinselliğe dair kurallar koyarak herkesi, özellikle de çocukları korumayı hedefliyoruz. Bir içeriğin kuralları ihlal ettiği belirtiliyorsa harekete geçiyoruz. İnsanlara bu karara itiraz etme hakkı da tanıyoruz ve bir şeyi yanlışlıkla kaldırmışsak düzeltiyoruz" ifadelerini kullandı.

Facebook topluluk yönergesine göre kullanıcıların birbirlerinden çıplak fotoğraf, cinsel içerik veya seks temalı yazışma istemesi yasak. Bunlara argo kelimeler ve cinsel referanslarla kullanılan emojiler de dahil. Fakat bu moderatörlerin uyguladığı yönergeler halkla paylaşılmıyor.

Porno endüstrisini haberleştiren XBIZ yayınının editörlerinden gazeteci Gustavo Turner, Silikon Vadisi'nin kullanıcılara çocuk gibi davranma eğilimine girdiğini belirterek, "Facebook, Crushes adında bir çöpçatan uygulaması çıkarıyor ve o uygulamada bile seks sohbetini yasaklıyor. Bireyler arasında rızaya dahil, ticari olmayan sohbetleri bile..." diyor.

'Sanat da sansürleniyor'

Sosyal medya platformlarının kurallarından etkilenenler yalnızca porno yıldızları ve seks işçileri değil. Yazar, şair ve sanatçı Rachel Rabbit White'ın hesabı da New York'taki Leslie-Lohman Müzesi'ndeki Queer Seks İşçiliğinin Devrimci Sanatı adlı bir sergiden fotoğraflar paylaştığı için kapatıldı.

White, "Meşhur bir galeriden arşiv değeri taşıyan, tarihsel önemi çok büyük olan lezbiyen erotik görselleri paylaşmıştım. Meme uçlarını ve cinsel organları kadraja almamaya özellikle dikkat ettim. Ama birkaç saat içinde hesabım silindi." diyerek tepki gösterdi. White'ın hesabı bu olaydan kısa bir süre sonra geri verildi.

Direk dansçısı ve blog yazarı Bloggeronpole (Direkteki Blogger), Instagram'ın direk dansı yapan kişilerin paylaştıkları etiketlere karşı harekete geçmesinden sonra EveryBODYVisible (HerBEDENGörünür) adlı bir kampanya başlattı. Instagram'ın bu yazki hamlesi sonucu #poledancing (direkdansı) veya #femalefitness (kadınsağlığı) gibi etiketler arandığında sıfır sonuç geliyordu.

Sosyal medya platformu daha sonra özür dileyerek politikasında değişikliğe gitti. Ancak hala kuralları ihlal eden paylaşımların sıklıkla yapıldığı etiketlerde benzer adımlar atıyor.