Instagram'ın Test Ettiği Bazı Yeni Özellikler Ortaya Çıktı

Kullanıcılarına sürekli olarak yeni özellikler sunan Instagram'ın şu an test ettiği bazı özellikler ortaya çıktı. Tersine mühendislikle Instagram'ın kodları arasından keşfedilen bilgilere göre şirket, kamerasında ve mesajlarında yeni özelliklerini test ediyor.

Kullanıcılar tarafından sıklıkla kullanılan uygulamalara yeni özellikler ve yeni işlevler kazandırılması oldukça önemli. Facebook'un sahibi olduğu Instagram da bu konuda elini korkak alıştırmayan uygulamalardan bir tanesi. Temelde bir fotoğraf paylaşma uygulaması olan Instagram'da hikâyeler, alışveriş, mesajlaşma ve Reels gibi birçok özellik bulunuyor ki görünüşe göre bunlara yenileri de eklenmeye devam edecek.

Digital Information World, tersine mühendislik uzmanlarının ve uygulama araştırmacılarının Instagram kod satırları arasında bazı yeni özellikleri keşfettiğini açıkladı. Peki, Instagram'ın kod satırları arasından keşfedilen bu yeni özellikler neler?

Instagram Kamera

Yukarıda da söylediğimiz gibi Instagram, temelinde bir fotoğraf paylaşma uygulaması. Dolayısıyla fotoğraflara uygulanabilecek birçok efekt ve filtre bulunuyor. Ancak geliştirici Alessandro Paluzzi tarafından paylaşılan bir görsele göre bazı özellikler Kamera ikonu altında toplanacak. Kamera altında toplanacak seçenekler ise şöyle:

Hikâyene ekle

Reels'e ekle

Kontroller

Ön kamerada başlat

Kamera seçenekleri

Instagram Mesajlar

Yine Alessandro Paluzzi tarafından ortaya çıkarılan bir diğer özellik, Instagram'daki mesajlar kutusuna eklenen yeni filtre oldu. Yukarıdaki görselden de görebileceğiniz üzere mesaj filtreleri arasında "Yakın Arkadaşlar" görünüyor. Bu özelliğin, profesyonel hesaplarda kullanılabileceği tahmin ediliyor.

Kullanım şartları güncellemesi

Popüler sosyal medya platformu, kullanım şartlarını güncelliyor. Matt Navarra'ya göre Instagram'ın yeni kullanım şartları, daha açık ve daha belirlenebilir oluyor. Yani kullanıcılar, Instagram'ın kullanım şartlarını okuduğunda kendi bilgilerinin ve verilerinin nasıl kullandığını daha kolay bir şekilde anlayabilecek.

Ancak Instagram'ın, dolayısıyla Facebook'un kullanıcılarından topladığı veri sayısında değişiklik olmayacak. Digital Information World'de yer alan habere göre Instagram; işletim sistemi, donanım ve yazılım sürümleri, batarya seviyesi, sinyal gücü, kullanılabilir depolama alanı, tarayıcı türü, uygulama ve dosya isimleri ve türleri ve eklentileri toplayabilecek.

Burada bahsettiğimiz özellikler şu an Instagram tarafından test ediliyor. Dolayısıyla sosyal medya devinden resmi bir açıklama gelmediği sürece bu özelliklerin kesin olarak kullanıcılara sunulacağı konusunda bir şey söylemek pek mümkün değil.