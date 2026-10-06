Instagram, yanlışlıkla gönderi beğenme gibi endişeleri kaldırarak bir profilde gezinmeyi sağlayan bir özellik üzerinde çalışıyor.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformu konumundaki Instagram, kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak için sürekli yeni güncellemelerle karşımıza çıkıyordu. Yakın zamanda gelişmiş özellikler sunan Instagram Plus aboneliği geldiğini de görmüştük. Bu abonelik, aylık 55,99 TL’ye satılıyordu.

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Şimdi ise Plus aboneler için gelecek yeni bir özellik ortaya çıktı. Mobil uygulamalar hakkındaki paylaşımlarıyla tanınan Alessandro Paluzzi, X hesabından yaptığı paylaşımla Instagram’ın yepyeni bir “salt okuma” modu test ettiğini paylaştı.

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Profillerde gezerken yanlışlıkla beğenme derdini bitirecek

Bu yeni mod, kullanıcıların uygulama içerisinde gezinti yaparken yanlışlıkla butonlara basmasını veya istenmeyen etkileşimlerde bulunmasını engellemeyi hedefliyor. Sızdırılan ekran görüntülerine bakıldığında, mod aktif edildiğinde oturum boyunca profil gezinmelerinde herhangi bir iz bırakılmasının önüne geçiliyor.

Yani bir kişinin profilini gezerken yanlışlıkla fotoğrafını beğenme, hikâyesini görüntüleme gibi dertler ortadan kalkıyor. Bu mod aktifleştirildiğinde bu işlevlerin hiçbirini gerçekleştiremiyorsunuz, sadece görüntüleme yapıyorsunuz. Bu modda profil gezinmesi yapılırken beğeni göndermek, yorum yazmak, DM atmak, hesabı takip etmek, hikâye görüntülemek gibi hiçbir temel işlev gerçekleştirilemeyecek.

Bu özellik şimdilik sadece şirket içinde test edilen bir mod. Kullanıma sunulup sunulmayacağı belli değil. Bazı özellikler şirket içinde test edilse de çıkış yapmayabiliyor. Neler olacağını bekleyip göreceğiz. Eğer gerçekten kullanıma sunulursa sadece Instagram Plus abonelerine özel olacağını da belirtmek gerekiyor.