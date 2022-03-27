Sosyal medyanın gücü adına! Öyle bir zaman diliminde yaşıyoruz ki, Instagram adeta hayat damarlarımızdan birine dönüştü. Oldukça içli dışlı yaşadığımız bu mecra, her ne kadar birçok özelliğe sahip olsa da hâlâ birçok yönden eksik. Bu noktada bizim de bir takım önerilerimiz olmasın mı dedik ve içlerinden birkaç tanesini bu içeriğimizde sıraladık.

Özellikle de gizlilik, pratiklik, kişiselleştirilebilirlik konularında sınıfta kalan Instagram, aldığı geri bildirimlerle kendini sürekli güncellese de itiraf edelim ki kendimizi, "keşke Instagram’da bu özellik de bulunsa" derken buluyoruz. "Bazı fonksiyonları daha verimli kullanmak bizim de hakkımız" dediğimiz de oluyor, ayıp olmasın diye takip ettiklerimizin her şeyine maruz kalmak istemediğimiz de…

İşte tam da bu noktada Instagram’a birçok özelliğin en yakın zamanda gelmesini dilemekten başka çaremiz kalmıyor. Bakalım talep ettiğimiz özellikleri bir gün Instagram’da görebilecek miyiz?

Bizi takipten çıkanları görmek güzel olmaz mıydı?

Takibe takip! Instagram’da kimimizin 100, kimimizin ise 1000’leri aşan takipçisi var. Dolayısıyla hepimiz, bizi önce takip edip sonra da takipten çıkaranların kim olduğunu merak ediyoruz. Her ne kadar bunu yapan bazı aplikasyonlar olsa da hem bu uygulamaların güvenliğinden emin olamayışımız hem de o kadar uğraşmak istemeyişimiz sebebiyle bunu Instagram üzerinden yapabilmek oldukça pratik olurdu.

Aynı zamanda bizi engelleyenleri de görebilmeyi isteyenlerin sayısı epey fazla. Ancak bu durum yaratılmak istenen gizliliği sekteye uğratacağı için bizi kimin engellediğini bilmemek, ilişkilerimizin selameti açısından çok daha iyi olacak…

Instagram profil fotoğrafını büyütebilmek hakkımızdır!

Hey stalker, bu özellik sana! Bazen takip isteği gönderen ancak küçücük resminden tam olarak nasıl biri olduğunu anlayamadığımız hesaplar olur. İşte, bunun önüne geçecek harika bir fikrimiz var: Profil fotoğrafını büyütebilmek.

“Evreka!” dediğinizi duyar gibiyiz. Yıllardır hayatımızda olan Instagram’da minicik profil fotoğraflarından insanlar hakkında bilgi sahibi olmak, ekran görüntüsü alıp piksel piksel ayrılmış görüntüden bir şeyleri anlamaya çalışmak eskide kalmadı mı?

Paylaşımlarımızın performansını bilmek istiyoruz!

Instagram’da aktif olanlar bilir ki, hangi paylaşımın ne kadar reaksiyon aldığı, beğenildiği, yorumlandığını bilmek çok ama çok önemli. Bu noktada Instagram, yaptığımız her paylaşım özelinde bir performans grafiği sunsa ve bizler de bunlara erişebilsek harika olmaz mıydı?

İşletme hesaplarında olan bu özelliğin bireysel kullanımlar için de geçerli olması bizce mümkün. Instagram algoritmasının bunu sağlayacak bir alt yapısı olduğuna eminiz, kesinlikle değerlendirilmeli.

Story'de isim araması yapabilmenin zamanı geldi.

Sen bir story atarsın, yüzlerce kişi izler. Ama sen sadece “o” bakmış mı diye merak edersin. Edersin etmesine ama onlarca kişinin arasından onu bulmak kolay değildir. O zaman Instagram’a da storyde isim araması yapma özelliğinin eklenmesinin zamanı gelmiş demektir. Bu yüzden minik bir arama çubuğu ile Instagram’ın bu işin üstesinden geleceğine inanıyor, storylerimizi izleyen kişileri vakit kaybetmeden bulacağımız günleri iple çekiyoruz.

Podcast özelliği acilen gelmeli!

Tüm dünyayı kasıp kavuran ve milyonlarca dinlenme sayısına ulaşan podcast, Instagram’da da mutlaka olmalı dediğimiz özelliklerden… Bireysel hesaplardan ziyade işletme/marka açısından bakıldığında hem paylaşım çeşitliliği sağlamak hem de kullanıcılarla daha yakın ilişkiler kurmak için efektif olabileceğini düşünüyoruz.

Profil akışımızı tarihe göre değil, keyfimize göre düzenlesek nasıl olurdu?

Bizce harika olurdu. Profilimizi kişiselleştirebilmeli ve fotoğraflarımızı tarihe göre değil de istediğimiz görünüme uygun olacak şekilde değiştirebilmeliyiz. Özellikle de profil feed'ini farklı kurgulayanların çok seveceği bu özellik Instagram’a gelse çoğu kullanıcı profili, sanat eserine dönüşebilir.

Neyse ki bu özelliğin geleceği duyuruldu:

15 saniyelik story süresi sınırı sizce de artık yetersiz değil mi?

Instagram, yıllardır 15 saniyeden uzun bir video yüklediğimizde, söz konusu videoyu otomatik olarak birden fazla hikayeye bölüyor. Hikayelerimizin bölünmesi yerine video paylaşımlarımızı daha uzun süreli yapabilmemiz güzel olurdu. İsteyenler videolarını yine kısa kısa paylaşsın, biz daha uzun videolar paylaşmak istiyoruz.

Uzun zamandır bunu isteyenlerin sesi duyulmuş olacak ki çok yakında bu özellik herkese açılacak:

Story'leri izleyenlerin sıralamasının neye göre yaptığınızı artık açıklasanız mı?

7 milyar kişinin aklında tek bir soru; story'lerimizi izleyenler neye göre sıralanıyor? Siz de fark etmişsinizdir ki, story'mizi izleyenlerin sıralaması her girdiğimizde değişiyor. Başta çıkan genellikle ilk izleyen kişi olmuyor. Bu konuda yapılan birçok araştırma, sıralamanın rastgele olmadığı ve algoritmanın çok daha farklı bir şekilde işlediğini gösteriyor. Hatta deneyimlere göre Instagram, sizi en çok stalklayan kişiyi üste yerleştiriyor. Yani, hiç alakanızın olmadığını düşündüğünüz kişi sizi en çok stalklayan kişi olabilir.

Peki siz hangi özellikler gelsin istiyorsunuz?