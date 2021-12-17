Instagram, bir süre önce ortaya çıkan 60 saniyeye kadar hikaye paylaşma özelliğini Türkiye'ye getirdi. Şimdilik bazı kullanıcıların test edebildiği özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman geleceği ise şimdilik bilinmiyor.

Bundan birkaç ay önce sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, dünyanın en popüler çevrimiçi fotoğraf ve paylaşım platformlarından Instagram'ın yeni bir özelliğinden bahsetmiştik. Bu özellik, Instagram'ın Hikayeler özelliğinin kapsamını genişletiyor, kullanıcıların 60 saniyeye kadar hikayeler paylaşabilmesini sağlıyordu. Şimdi, bu özellik ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Sosyal medya platformlarıyla ilgili paylaştığı bilgilerle bilinen Matt Navarra, Instagram'ın bir süredir çeşitli ülkelerde test edilen özelliğinin Türkiye'ye de geldiğini duyurdu. Türkiye'den bir kullanıcının yaptığı paylaşımla ortaya çıkan gelişme, pek çoğumuzun bu özellikle tanışma imkanının olduğunu gözler önüne seriyor.

Test programına dahil olan kullanıcılar, yeni özellik için bildirim görüyor

Instagram'ın Türkiye'de test etmeye başladığı özellik, şu an için tüm kullanıcılar tarafından deneyimlenemiyor. Ancak test programına dahil edilen kullanıcılar, konuyla ilgili bir bildirim alıyorlar. "Daha uzun hikayelerle tanış" ifadeleriyle gönderilen bildirim, artık 15 saniyeden uzun hikayelerin birden çok parçaya bölünmeyeceğini bildiriyor.

Instagram, yeni özelliğine ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Yani bu özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman ulaşacağı henüz bilinmiyor. Aslına bakacak olursak özelliğin kararlı sürüme gelip gelmeyeceği bile belli değil. Ancak Instagram, videolarla ilgili süreleri genişletme konusunda kararlı. Bu da yeni özelliğin çok da geciktirmeden kullanıcılara ulaşmasını sağlayabilir.