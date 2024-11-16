İnsülin, hepimizin bildiği, vücudun enerji üretimini düzenleyen hayati bir hormondur ve metabolizmanın düzgün çalışabilmesi için vazgeçilmezdir.

İnsülin, enjektör ya da insülin pompası ile cilt altına enjekte ediliyor.

Peki hiç düşündünüz mü, neden insülini hap şeklinde ağızdan alamıyoruz?

Öncelikle insülinin ne olduğuna bir bakalım.

Yediğimiz besinler sindirildikten sonra karbohidratlar, özellikle şekere dönüşüyor ve bu şeker, kan yolu ile vücudumuzun farklı bölgelerine taşınıyor. Glikoz, hücrelerimizin enerji kaynağıdır ancak hücreler, bu şekeri kullanabilmek için insüline ihtiyaç duyarlar.

İnsülin, pankreasın beta hücreleri tarafından üretiliyor ve salınıyor. İnsülin, kan dolaşımındaki şekeri hücrelerin içine taşıyarak kan şekerinin normal seviyelerde kalmasını sağlıyor. Bununla birlikte yalnızca şekeri hücrelere sokmakla kalmıyor, vücudun genel enerji dengesini de koruyor.

Peki insülin neden ağızdan alınmaz?

İnsülin ağızdan alınamaz çünkü sindirim sistemi insülin proteini parçalayarak etkisini kaybetmesine neden olur. İnsülin, bir protein yapısında olduğu için mide ve bağırsaklardaki enzimler tarafından parçalanıyor ve kana karışmadan önce etkisiz hâle geliyor.

İşte bu yüzden insülinin, doğrudan kan dolaşımına girmesi için enjeksiyon yoluyla verilmesi gerekiyor. Bu konu üzerinde çalışmalar gerçekleştirilse de şu an net olarak bir şey söylemek zor gibi görünüyor.

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