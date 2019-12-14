Ürettiği işlemcilerle birçok teknolojik cihazın temellerini oluşturan Intel, gelecekte farklı teknolojilere yönelerek ürünlerinde yenilikler sunacak. Dev yonga üreticisinin gelecek planları, bir konferansta ele alındı. Gelin, Intel'in 10 nm'den 1,4 nm'ye geçişi içerecek 10 yıllık gelecek planına yakından bakalım.

1968 yılında Gordon E. Moore tarafından kurulan Intel firması, bugüne kadar bilgisayar teknolojileri için birçok ürün piyasaya sürdü. İşlemcilerdeki transistör sayısının her iki yılda bir iki katına çıkacağını öngören bir fikir ortaya atan Moore'un şirketi, gelecekte yeni teknolojiler kullanarak yeni üretim süreçlerine ulaşmayı hedefliyor.

Hollanda merkezli bir şirket olan ASML'nin IEDM konferansında açıkladığı yol haritasına göre Intel, önümüzdeki 10 yıllık süreçte 1,4 nm üretim sürecini benimsemeyi hedefliyor. Şirketin CEO'su Martin van den Brink tarafından yapılan açıklamada yer verilen ifadelerde Intel'in geleceği konusunda farklı noktalara da değinildi.

'Hedef: 10 nm'den 1,4 nm'ye ulaşmak'

ASML'nin açıkladığı yol haritasına göre Intel, her iki yılda bir üretim teknolojisini yenileyecek. Moore Yasası'nın farklı bir versiyonu olarak görülebilecek bu düzen, bir aksilik olmazsa Intel'i işlemci pazarının tartışmasız lideri hâline getirebilir.

Yol haritasına bakılınca firmanın 2021 yılında 10 nm ++ ve 10 nm +++ ile karşımıza çıkacağı görülüyor. Aynı yıl 7 nm üretim süreci için de başlangıç yapılacak. Geçişler için çapraz bir düzen öngören Intel, tıpkı 10 nm'de olduğu gibi 7 nm için de üç farklı aşama (7 nm, 7 nm + ve 7 nm ++) kat edecek.

Bu aşamalardan sonra 2023 yılında 5 nm, 2025 yılında 3 nm, 2027 yılında 2 nm üretim süreçlerini benimseyecek olan Intel, 2029 yılında da 1,4 nm mimarisine dayanan işlemcileri üretecek. TSMC'nin 2020'de 3 nm mimarisine dayanan ürünler için seri üretim planı yaptığını düşünürsek Intel, piyasadan geri kalmamak için hamleler yapacak. Intel'in daha önce yaşadığı sorunları tekrarlayıp tekrarlamayacağını ya da bu yol haritasında bir aksaklık olup olmayacağını önümüzdeki süreçte hep birlikte göreceğiz.