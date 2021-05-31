Computex 2021 etkinlikleri kapsamında açıklamalarda bulunan Intel, Apple'ın M1 işlemcisi ile AMD'ye sert çıktı. Kendi işlemcileriyle Apple'ın işlemcilerini oyun konusunda kıyaslayan Intel, kendilerinin bu konuda yüzde 100 daha iyi olduklarını açıkladı.

Dünyanın en büyük bilgisayar fuarlarından bir tanesi olan Computex 2021, Intel'in önemli duyurularıyla başladı. Şirket, fuar kapsamında kendi ürettiği işlemcilerle çalışan bilgisayarların oyun performansının, Mac'lerin tamamından daha iyi olduğunu söyledi. Zaten M1 işlemciden sonra Apple ile Intel'in arası bozulmuş durumdayken böyle bir açıklamanın gelmesi, dikkatlerden kaçmadı.

Intel'in Computex 2021 kapsamındaki Apple'a yönelik tek açıklaması bu değildi. Şirket, bugün dünyanın en popüler oyunlarının ciddi bir bölümünün Mac bilgisayarlarda oynanamadığını hatırlattı. Intel'in öne çıkardığı oyunlar arasında PUBG, GTA 5, Apex Legends, Cyberpunk 2077, Valorant ve Valheim gibi yapımlar bulunuyordu.

Intel, Apple'ın yanı sıra AMD'ye de çattı

Intel, oluşturduğu bir slayt gösterisinde yalnızca Apple'ı değil, AMD'yi de hedef aldı. Piyasadaki popüler oyunlarla ilgili yukarıdaki grafiği oluşturan şirket, AMD Radeon Pro 5600M'i kullanan bilgisayarları da kıyasladı. Şirket, tüm bu verilerin karşısına en yeni işlemcilerinden olan Core i5-11400H ile NVIDIA GeForce RTX 3060'lı bilgisayarları getirdi.

Apple'ın kendi bilgisayarlarını kendi işlemcileriyle donatması, Intel'i ciddi anlamda zora soktu. Zira şirketin en büyük müşterilerinden bir tanesi Apple'dı ve bu tür bir hamle, Intel'in gelirlerini azalttı. Hal böyle olunca da Intel, zaman zaman Apple ve macOS sistemlerini aşağılamaya çalıştığı reklam kampanyaları gerçekleştirdi. İşte bunların en yenisi de Computex 2021 fuarı oldu. Ancak Apple, Intel'in bu tavrını pek de önemsemiyor ve yoluna bakmaya devam ediyor. Apple tarafından yapılan açıklamalara göre 2022'de piyasaya sürülen her Mac, M serisi işlemcilerle donatılmış olacak.