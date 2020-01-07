CES 2020 etkinliklerinde sahne alan Intel, DG1 isimli yeni nesil GPU'sunu tanıttı. GPU'nun teknik özelliklerine değinmeyen şirket, DG1'in neler sunabileceğini Density 2 demosu ile tüketicilere sundu. DG1'in piyasadaki cihazlara ne zaman ekleneceği ise şu an için bilinmiyor.

ABD merkezli teknoloji devi Intel, yıllar boyunca işlemci sektörünün bir numaralı ismiydi. Ancak özellikle de son birkaç yıldır AMD tarafından geliştirilen işlemciler, tüketicilerin ciddi anlamda beğenisini kazandı ve hal böyle olunca da Intel, eski günlerini mumla arar hale geldi. Ancak yaşadığı sorunların üstesinden gelmeye çalışan şirket, yeni çalışmalarını var gücüyle yoğunlaştırmış durumda.

CES 2020 etkinlikleri kapsamında bir toplantı düzenleyen Intel, düzenlediği toplantıda yeni nesil GPU'larını duyurdu. "DG1" olarak isimlendirilen bu GPU, Intel'in yaklaşmakta olan 10 nm'lik Tiger Lake işlemcilerinde kullanılan mimariyle aynı yapıya sahip. Intel, yeni nesil GPU'larının "Xe" mimarisine sahip olduğu doğruladı.

Karşınızda Intel DG1

Intel'in DG1 GPU'ları, Tiger Lake serisi işlemcilerle sunulacak olan entegre GPU'lara fazlasıyla benziyor. Ancak DG1'in entegre olarak kullanılmayacağı ifade ediliyor. Şirket bu bağlamda, ilerleyen dönemlerde karşımıza çıkacak dizüstü bilgisayarlarda hem entegre hem de DG1 eşliğindeki harici GPU'ları kullanabilir. Bu durum, ilginç bir ihtimal olabilir ancak Intel'in böyle bir yöntemi tercih etmesi, sistemin toplam grafik gücünü iki katına çıkarabiliyor.

Aslına bakacak olursak Intel, 2018 yılından beri dizüstü bilgisayarlara harici GPU'lar ekleyebilmek için çalışıyor. Ancak bu durum, fazlasıyla zorlu bir süreç ve zaman zaman büyük devlerin güç birliği yapmasına neden olabiliyor. Hatta Intel, bu proje kapsamında AMD ile birlikte çalıştı ancak projenin şu an için ne aşamada olduğu tam anlamıyla bilinmiyor.

Intel, DG1'in teknik özelliklerine ve tüketicilere neler sunacağına değinmedi. Ancak teknoloji devi, bu GPU'nun kullanıldığı bir bilgisayarda Density 2 isimli oyunu sergiledi ve yeni nesil GPU'ların neler sunabileceğini az da olsa göstermiş oldu. Görününen o ki 2020 yılı, Intel'in DG1 GPU'larını bol bol konuşacağımız bir yıl olarak geçecek.