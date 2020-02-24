Çinli teknoloji devi Lenovo, ThinkPad ailesinin yeni üyelerini tanıttı. T serisine 3, X serisine 2 ve L serisine 2 model ekleyen teknoloji şirketi, modellerinde kullandığı isimlendirme yönteminde de değişikliklere gitti.

Çin merkezli teknoloji şirketi Lenovo, ThinkPad’lerinin T, X ve L serilerine gelecek yeni üyeleri duyurdu. Şirket, yeni cihazlarıyla birlikte ürünlerinin isimlendirme şeklinde de değişikliğe gitti.

Lenovo, daha önce bir harf ve üç sayıdan oluşan isimlendirmeler kullanıyordu. Bu üç haneli sayının ilk hanesi cihazın ekran boyutunu, ikinci hanesi neslini ve üçüncü hanesi de varyantını temsil ediyordu. Örneğin şirket, geçtiğimiz sene duyurduğu T serisi dizüstü bilgisayarlarına T490, T490s ve T590 isimlerini vermişti. Şirket, 10. nesildeyse isimlendirmelerde sadece ekran boyutunu kullanmayı tercih etti.

Yeni ThinkPad cihazlar:

~Lenovo ThinkPad T14

ThinkPad ailesinin en çok satan serisi olan T serisine T14, T14s ve T15 modelleri eklendi. Bugün duyurusu yapılan ThinkPad cihazlarında vPro seçeneğiyle birlikte Intel’in Comet Lake işlemcileri bulunuyor ki Comet Lake vPro’nun henüz duyurulmadığını da hatırlatalım. Ayrıca T14 ve T14s cihazlarında AMD’nin Ryzen Pro 4000 işlemcileri de seçenekler arasında yer alıyor. Bunlara ek olarak ThinkPad T14’te 4K Dolby Vision ekran seçeneği de bulunuyor.

~Lenovo ThinkPad X13

ThinkPad ailesinin premium üyesi olan X serisine X13 ve X13 Yoga modelleri eklendi. Comet Lake vPro işlemcileri bulunan bu dizüstü bilgisayarlardan X13 modelinde AMD’nin Ryzen PRO 4000 işlemci seçeneği de bulunuyor. X13 Yoga, 4K OLED ekran ile X13 ise FHD ekran ile geliyor.

~Lenovo ThinkPad L13

Lenovo, geçtiğimiz sene L13 ve L13 Yoga modellerini duyurmuştu. Şirket, bu sene bu aileye L14 ve L15 modellerini ekledi. Her iki model de Comet Lake vPro veya Ryzen PRO 4000 işlemcilerle yapılandırılabiliyor. Ayrıca diğer tüm modellerde olduğu gibi bu iki modelde de Wi-Fi 6 ve Cat 16 LTE desteği bulunuyor.

En önemli kısım olan fiyatlandırmaya gelirsek; bu senenin ikinci yarısında piyasaya sürülmesi beklenen yeni ThinkPad modellerinin başlangıç fiyatları şöyle:

T14: 849 dolar (5.197 TL)

849 dolar (5.197 TL) T14s: 1.029 dolar (6.300 TL)

1.029 dolar (6.300 TL) T15: 1.079 dolar (6.606 TL)

1.079 dolar (6.606 TL) X13: 849 dolar (5.197 TL)

849 dolar (5.197 TL) X13 Yoga: 1.099 dolar (6.728 TL)

1.099 dolar (6.728 TL) L13: 679 dolar (4.157 TL)

679 dolar (4.157 TL) L13 Yoga: 799 dolar (4.891 TL)

799 dolar (4.891 TL) L14: 649 dolar (3.973 TL)

649 dolar (3.973 TL) L15: 649 dolar (3.973 TL)

Yukarıda yer alan fiyatların direkt kur üzerinden çevrildiğini ve fiyatlara vergilerin ekleneceğini hatırlatalım. Yeni cihazlar hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.