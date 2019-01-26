iOS 13'te Olmasını Beklediğimiz 10 Bomba Özellik

Bazılarının sevdiği bazılarınınsa nefret ettiği mobil işletim sistemi iOS'a her sene yeni şeyler ekleniyor olsa da işletim sistemi hala bazı temel özelliklerden yoksun. Biz de sizler için iOS'un yeni sürümünde olmasını beklediğimiz 10 özelliği listeledik.

Apple'ın iOS ile harika bir başarı yakaladığını inkar etmemiz mümkün değil. ABD menşeili şirket her sene yeni bir güncelleme çıkarıp birçok yeni özellik ekliyor olsa da rakibi Android'den -ve hatta yine kendisinden- alması gereken birçok özellikten de mahrum. Biz de hazırladığımız bu listede, bu sene tanıtılacak olan iOS 13'te görmek istediğimiz 10 özelliği sıraladık.

1. Dinamik duvar kağıdı

Telefonunuzun ya da tabletinizin duvar kağıdının günün saatlerine göre değişmesini istemez miydiniz? macOS Majove'de "Dinamik Masaüstü" adıyla bulunan bu özelliği, Apple iOS'a da getirirse çok hoş olabilir.

2. FaceID ve TouchID kullanarak uygulamaları kitleme

Android'de üçüncü parti uygulamalarla rahatça yapılabilen özellik, iOS'ta da bazı yöntemlerle yapılabiliyor ancak tahmin edebileceğiniz gibi mükemmel değil. Umarız Apple sesimizi duyar.

3. iPhone'da Resim İçinde Resim özelliği

Şu an için sadece iPad'lerde olan özelliğin iPhone'da olmaması, işlemlerin hızlıca gerçekleştirilemiyor olması adına büyük kayıp. Hazır ekranlar da büyümüşken, bir el atıver sevgili Tim Cook.

4. Always-On Display

iPhone'lar OLED ekranlara geçti geçmesine de, çentik dışında pek bir işe yaramıyorlar. Telefonun ekranını kapattığınızda bildirimlerin basitçe gösterildiği "Her zaman açık ekran" özelliği, OLED'lerin faydasını bir kez daha gözler önüne serecektir.

5. Çözünürlük ve kare hızının kameradan değiştirilmesi

Kamera ayarlarını hala kameradan yapmıyor oluşumuz açıkçası biraz üzücü. Çok basit bir şey değiştirmek istediğimizde dahi Ayarlar uygulamasına gitmek insana zor geliyor. Oysa kameranın bir yerlerine ayarlarını da koysalar ne kadar müteşekkir oluruz...

6. Mobil veri kullanım göstergesi

Eve gidince Wi-Fi'ı açmayı unuttuğumuz zamanlarda mobil verinin hunharca harcanmasından biz de muzdaribiz. Mobil veri kullanımını takip edebileceğimiz bir gösterge, bu acımızı hafifletebilir.

7. iPhone'lar için Apple Pencil desteği

Samsung'un Note serisiyle neler başardığını hepimiz biliyoruz. Apple da iPhone'lara Apple Pencil desteği getirirse Samsung'un pastasından biraz pay kapacaktır.

8. Gerçek bir karanlık mod desteği

Karanlık mod gözlerin yorulmaması adına büyük bir lütuf. Bazı uygulamalar bunu sunuyor olsa da sistemsel olarak böyle bir özellik mevcut değil.

9. FaceID'nin iPhone'larda her yönde çalışması

Yeni iPad'lerle beraber gelen bu özelliğin iPhone'lara da gelmesi bizlere 1 saniye kazandırabilir. 1 saniye 1 saniyedir.

10. iPad için hesap makinesi...

iPad'in çıkışından beri dahili bir hesap makinesi olmaması bizleri hala şaşırtmaya devam etse de artık eklenmesinin zamanı geldi gibi. Eklemişken basit olanından değil, gelişmiş olanından ekleyin.