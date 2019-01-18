Android veya iOS'a Geçmek İçin 327 Gününüz Kaldı

Ömrünün son demlerine gelen Windows Phone için güvenlik güncelleştirmelerinin son bulmasına 327 gün kaldı.

Son Windows Phone'u yaklaşık 2 yıl önce piyasaya süren Microsoft, o dönemlerde telefonun zamanlı güncellemeler ve güvenlik yamaları alacağını müjdelemişti. Ancak geçen süreçte Windows Phone'un ayvayı yemesi sonrasında güncellemeler için de bir son tarih verilmiş oldu.

Microsoft, hem 3. parti uygulamalara verdiği desteği hem de güvenlik güncelleştirmelerini 10 Aralık 2019'da geri çekeceğini resmen duyurdu. Eğer çok büyük bir sürpriz olmazsa, 1709 sürümü Windows Phone tarihinin en son güvenlik güncellemesi olacak. Bu tarihten sonra Windows Phone kullanmak, ciddi bir güvenlik tehlikesi arz ediyor olacak.

"Windows 10 Mobil, 1709 sürümüyle en son güncellemesini alıyor ve desteği 10 Aralık'ta sonlandırıyor."

Sözün özü, Windows Phone'un tarihe karışması için son 327 güne girdik. Eğer halen Windows Phone'unuzdan vazgeçemiyorsanız artık yavaş yavaş yeni bir telefon almayı planlamanın vakti geldi.