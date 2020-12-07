'iOS 14.2'yle iPhone'ların Şarjı, Yarım Saatte Yarıya Düşüyor'

Farklı modellerde iPhone sahipleri, iOS 14.2 güncellemesinden sonra batarya sorunu yaşamaya başladıklarını bildiriyorlar. Kullanıcılara göre telefonların şarjı, iOS 14.2'den sonra kontrol edilemeyen bir şekilde düşüyor. Bazı telefonlar ise çok hızlı şarj olup, aşırı derece ısınıyorlar. Apple, konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

iOS 14.2 işletim sistemini kullanmaya başlayan iPhone sahipleri, model fark etmeksizin batarya sorunu yaşamaya başladılar. Kullanıcılardan gelen bildirimlere göre iOS 14.2'nin yüklü olduğu iPhone'lar, batarya tüketimini maksimum seviyeye getirmiş durumdalar. Hatta bazı kullanıcılar, sadece yarım saat içerisinde bataryanın yüzde 50'sinin bittiğini söylüyorlar. Apple, konuyla ilgili sessizliğini koruyor.

Kullanıcılardan gelen bildirimlere göre batarya sorunu daha çok, iPhone SE, iPhone XS, iPhone 7 ile iPhone 6S gibi modellerde kendini gösteriyor. Ancak bazı kullanıcılar, daha yeni modellerde de aynı sorundan muzdarip olduklarını beyan ediyorlar. Telefonlarını uyurken şarjdan çekip bıraktıklarını söyleyen bazı kullanıcılara göre telefonlarının batarya seviyesi, sabah kalktıklarında yüzde 80 ila yüzde 60 aralığında yer alıyor. Bu soruna neyin yol açtığı şu an için bilinmiyor.

iPhone'lar, bugüne dek görülmemiş bir hızla şarj oluyor

Kullanıcılardan gelen bazı bildirimlerdeyse, şarj sırasında aşırı seviyede ısınma yaşandığı ifade ediliyor. İşin daha da ilginç yanı, ısınan iPhone modelleri çok hızlı bir şekilde şarj oluyormuş. Normal koşullarda yüksek hızlı şarj durumunda ısınmanın normal olduğunu kabul edebiliriz ancak kullanıcılar, 5 watt'lık şarj cihazı kullandıklarını ifade ediyorlar. Bu da akıllara, tehlikeli bir durum yaşanabileceğini getiriyor. Neyse ki şu ana kadar, herhangi bir iPhone'un iOS 14.2'den sonra patladığıyla ilgili bir haberle karşılaşılmadı.

Apple'ın iOS 14.3 üzerinde çalıştığı zaten biliniyor. Üstelik beklentiler, bu sürümün kısa bir süre sonra yayınlanacağı yönünde. Eğer sizler de bir iPhone kullanıyorsanız ve henüz iOS 14.2'ye geçiş yapmadıysanız, bir süre daha beklemeyi tercih edebilirsiniz. Çünkü Apple'ın bu durumun farkında olduğuna ve iOS 14.3'le birlikte düzeltme yapılacağına inanılıyor.