Apple'ın bu sene sanal ortamda gerçekleştireceği etkinliği WWDC20'nin yaklaşması, heyecanı doruk noktasına çıkardı. Şirketin iOS 14'ün ilk betasını çıkarması beklenen etkinlik, 22 Haziran'da yapılacak. Bu yeni yazılımın ülkemize 22 Haziran saat 22.00 sularında ulaşması bekleniyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, birçok yerde dengeleri bozdu. Normalde bu sene içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan birçok etkinlik, salgın yüzünden ertelenmek veya sanal ortamdan yapılmak zorunda kaldı. Hatta tamamen iptal edilen etkinlikler bile oldu. Sanal ortamda yapılmasına karar verilen etkinliklerden biri olan WWDC20'ye az bir zaman kala heyecan doruk noktasına ulaştı.

İlk sanal ortamda gerçekleştirilecek WWDC etkinliği, 22 Haziran tarihinde yapılacak. Etkinliğin geliştiriciler açısından ayrı bir öneminin bulunduğunu da söyleyebiliriz, bunun nedeniyse WWDC20 sona erdikten kısa bir süre sonra, iOS 14'ün ilk betasının geliştiricilerin cihazlarında yerini almasının bekleniyor olması. Zaman farklarından dolayı farklı bölgelerde farklı saatlerde çıkış yapacak iOS 14'ün ilk betası, Türkiye'de 22 Haziran Pazartesi 22.00'da çıkışını gerçekleştirecek.

WWDC20'de birçok oturum bulunacak:

Teknoloji tutkunlarının merakla beklediği WWDC20'nin programı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Açılış yapıldıktan sonra Apple'ın yazılımlarının yeni güncellemelerinden bahsedilecek 'Platforms State of the Union' oturumu gerçekleştirilecek. Geliştiricilerin merkezinde planlanan bu oturum, Apple'ın geliştiricilere özel uygulama ve sitesinden takip edilebilecek.

Apple'ın dev organizasyonu tabii ki sadece bunlarla sınırlı kalmayacak. Şirketin düzenlediği birçok mühendislik ve tasarım oturumu da bu etkinlikle hayat bulacak. Günlük olarak yayınlanan bu oturumların içerisinde Apple mühendisleriyle yapılan konuşmalar da yerini alacak. Apple Developer Forums’un da etkinlik sırasında açık kalacağını belirten şirket, geliştiricilerden gelen soruları olabildiğince yanıtlamaya çalışacak.

22 Haziran Pazartesi 20.00'da başlayan etkinlik, 26 Haziran'a kadar devam edecek. 31 yıllık tarihinde ilk kez sanal ortamda gerçekleştirilecek WWDC, bu şekilde yapılmasına rağmen Apple'ın en büyük organizasyonlardan biri olacak.