iOS 15 Güncellemesini Alacak iPhone Modelleri Belli Oldu

Apple'ın iPhone'lar için tanıttığı en yeni işletim sistemi iOS 15'in hangi iPhone modeller için geleceği belli oldu. Listenin genişliği, pek çok iPhone kullanıcısını memnun edecek gibi görünüyor.

Apple, bu hafta başında merakla beklenen WWDC 2021 konferansını gerçekleştirdi. Tüm Apple cihazlar için geliştirilen en yeni işletim sistemlerinin tanıtıldığı etkinlikte beklentilerin aksine herhangi bir donanım karşımıza çıkmadı.

Şirketin gizlilik ve güvenlik geliştirmelerine yönelik çalışmalarının yanında geliştirici araçlarını da gördüğümüz etkinliğin en çok merak edilen yeniliklerinin başında ise iOS 15 geliyordu. Milyonlarca iPhone kullanıcısının telefonlarına çeşitli yenilikler getirecek iOS 15'in şimdi de hangi iPhone'lar için geleceği belli oldu.

iOS 14 yüklü bütün iPhone'lara müjde:

Apple'ın başarısının en büyük kaynaklarından biri, tüm cihazları arasında kurduğu kusursuz ekosistemi desek yanılmış olmayız. Her ne kadar geçmişte bu ekosistemde eskiyi eleyerek cihazlarını yeni yazılımlar ile yavaşlatmakla suçlanmış olsa da Apple, yeniliklerini müşteri kitlesinin büyük bir kısımına sunarak kullanıcılarının gönlünü kazanıyor.

Sunacağı yüksek gizlilik ve güvenlik özellikleriyle dikkat çeken iOS 15 güncellemesi, iOS 14 yüklü tüm iPhone'lar için gelecek. Bu da iPhone kullanıcılarının çok büyük bir kısmının yeni iOS sürümü ile tanışabileceği anlamına geliyor. Ancak Apple, iOS 14 kullanmaya devam etmek isteyen kullanıcılarını da yarı yolda bırakmayacağını söylüyor. Buna göre iOS 15 çıktıktan sonra da iOS 14 güvenlik güncellemeleri almaya devam edecek.

iOS 15 güncellemesi alacak iPhone modelleri: