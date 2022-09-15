iOS 16'nın Pil Yüzdesi Özelliği, Eski iPhone'lara Geliyor

iOS 16.1'in beta sürümü, pek çok iPhone sahibini ilgilendiren bir özellikle geldi. iOS 16 güncellemesinde dışlanan iPhone modelleri, yeni güncelleme ile pil yüzdesini ekranda göstermeye başlayabilecekler.

Geçtiğimiz günlerde iOS 16 isimli yeni işletim sistemini iPhone sahiplerine ulaştıran ABD merkezli teknoloji devi Apple, bu işletim sistemi üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda; iOS 16.1'in beta sürümünü yayınlayan şirket, işletim sisteminin yeni özelliklerinden bir tanesini de gün yüzüne çıkartmış oldu.

iOS 16, çentikli ekrana sahip iPhone kullanıcıları için devrim(!) niteliğinde bir yenilik getirdi. iPhone 14 kullanıcıları, ekranda pil yüzdesini görüntüleyebileceklerdi. iOS 16.1'in beta sürümü, bu pil yüzdesi özelliğinin kapsamının genişleyeceğini gözler önüne serdi. Beta sürümde yer alan bilgiler, artık bazı çentikli modellerin de pil yüzdesini göstereceğini ortaya çıkartmış durumda.

Pil yüzdesi, iPhone XR'a bile geldi!

Apple, bundan yıllar önce çentikli ekran tasarımına geçiş yapmış, bu da bazı kısıtlamalara yol açmıştı. Örneğin düz bir ekrana sahip olan iPhone 8, en başından beri pil yüzdesini gösteriyordu. Ancak iPhone XR gibi eski bir modelden tutun da iPhone 13 mini gibi yeni modellere kadar iPhone'lar, pil yüzdesini göstermiyordu. iOS 16.1 ile birlikte iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 mini ve iPhone 13 mini, pil yüzdesini göstermeye başlayacak.

iPhone'larda pil yüzdesi nasıl aktifleştirilir?

Adım #1: Telefonunuzun " Ayarlar " bölümüne girin.

Telefonunuzun " " bölümüne girin. Adım #2: " Batarya " seçeneğine dokunun.

" " seçeneğine dokunun. Adım #3: "Pil Yüzdesi" seçeneğini aktif edin.

Eğer siz de iOS 16'yı telefonunuza kurduysanız ve Apple'ın sunduğu bu özelliği destekleyen modellerden bir tanesine sahipseniz, yukarıdaki adımları uyguladıktan sonra pil yüzdesini ekranda görmeye başlayabilirsiniz. Az önce saydığımız modellerden bir tanesini kullanıyorsanız ve pil yüzdesini illaki kullanmak istiyorsanız, iOS 16.1 beta sürümünü kullanmanız gerektiğini de belirtelim.