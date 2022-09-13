iOS 16, Sahte AirPods'ları Tespit Edip, Uyaracak

iOS 16'nın yeni bir özelliği daha ortaya çıktı. Bu özellik ile bir iPhone'a sahte AirPods bağlanmaya çalıştığında yeni bir uyarı olarak karşımıza çıkacak. Peki Apple, bu özellikle neyi amaçladı?

ABD merkezli teknoloji devi Apple, dün akşam itibarıyla iPhone'ların yeni işletim sistemi iOS 16'yı yayınladı. Pek çok kullanıcı da telefonunu güncellemeye koyuldu. Ancak işletim sistemindeki bazı hatalar, kullanıcıları çileden çıkarmaya başlamış durumda. Tüm bunların gölgesinde ise iOS 16'nın sahip olduğu yeni bir özellik ortaya çıktı.

Kullanıcılar, zaman zaman orijinal olmayan ürünler kullanabiliyorlar. İşte iOS 16, bu konuyla ilgili yeni bir özelliğe sahip. Öyle ki eğer iOS 16'yı yükledikten sonra telefonunuza orijinal olmayan bir AirPods bağlamaya çalışırsanız, bir uyarı göreceksiniz. "AirPods doğrulanamıyor" şeklindeki bu uyarı, kullanım açısındansa herhangi bir sorun teşkil etmeyecek.

iOS 16'daki sahte AirPods uyarısı işte böyle görünecek

Apple, internet sitesine bu uyarı ile ilgili bir gönderi ekledi. Bu gönderiye baktığımızda, uyarının neden yapıldığını görüyoruz. Apple'a göre orijinal olmayan AirPods'lar, olağan bir şekilde çalışmayabilir ve bu da kullanıcı deneyimini etkileyebilir. Apple, işte sadece bu uyarıyı yapmak için iOS 16'ya böyle bir özellik eklemiş durumda.

Peki böyle bir uyarı alırsanız ne yapacaksınız? Açık konuşmak gerekirse bu uyarıdan sonra yapacağınız herhangi bir şey yok. İsterseniz sahte AirPods ile iPhone arasında bağlantı kurabilirsiniz. İsterseniz de bağlantı kurmazsınız. Ancak orijinal sanarak satın aldığınız bir AirPods için bu uyarıyı görürseniz, AirPods'u satın aldığınız kişi veya şirket ile görüşmenizi şiddetle tavsiye ederiz.

"Telefonum iOS 16'yı destekliyor mu?" diyen takipçilerimiz için: