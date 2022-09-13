iOS 16'nın yayınlanması ile bazı iPhone modelleri için yolun sonu görünmüş oldu. Zira bazı modeller, bundan sonra yeni bir iOS güncellemesi almayacaklar. Peki güncelleme almayan bir iPhone, kaç yıl sonra çöp olur?

ABD merkezli teknoloji devi Apple, dün akşam saatlerinde iPhone'lar için geliştirilen en yeni işletim sürümünü yayınladı. Bazı sorunlara sahip olan iOS 16 isimli bu işletim sistemi, kullanıcılara pek çok yenilik sundu. Öte yandan; bu güncelleme ile bazı iPhone modelleri de son kez güncelleme almış oldular.

Şimdi sizlerle, bundan sonra güncellenmeyecek iPhone modellerini masaya yatıracağız. Bu modelleri kaç yıl daha kullanabileceğinizi az çok tahmin tahmin etmeye çalışacak, bu telefonları nelerin beklediğinden bahsedeceğiz. Gelin lafı daha fazla uzatmadan, içeriğimize geçelim.

iOS 16 neler sunuyor diye merak ediyorsanız, aşağıdaki videomuzu izleyebilirsiniz

Hangi iPhone modelleri iOS 16 güncellemesi almadı?

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE (1. nesil)

Apple tarafından yapılan resmi açıklamaya göre; iPhone 8 ve daha yeni olan tüm iPhone modelleri, iOS 16 güncellemesini resmen aldılar. O yılların en iyi telefonları arasında yer alan iPhone 6S ve iPhone 7 ailesi ise iOS 15'te kaldı ve bir daha güncellenmeyecekler. Peki bu akıllı telefonları neler bekliyor?

iOS 16 güncellemesi almayan iPhone modellerini neler bekliyor?

İşletim sistemi güncellemeleri yalnızca Apple'a ait ürünler için değil, tüm markalar için oldukça önemlidir. Çünkü bu güncellemeler, kullanıcılar için hazırlanan en yeni özellikleri içerirler. Hal böyle olunca da kullanıcılar, daha önce hiç deneyimlemedikleri özelliklere sahip olurlar. Güncellemenin gelmemesi demek, en yeni özelliklerden mahrum kalınacağı anlamına gelir.

Ancak bu demek değildir ki bir iPhone, iOS 16 güncellemesi almadı diye işe yaramaz hale gelsin. Apple, işletim sistemi güncellemesini kestiği akıllı telefonlarını özellikle de güvenlik güncelleştirmeleri konusunda zaten destekliyor. Kullanıcılara sunulan küçük güncellemeler ile güvenlik açıkları kapatılıyor ve bu sayede telefonların yıllar boyunca kullanılabilmesi sağlanmış oluyor.

Güncelleme almayan bir iPhone için önemli olan esas mesele, uygulama desteğinin sürüp sürmediğidir

Eğer iOS 16'ya güncellenmeyen bir iPhone kullanıyorsanız, açıkça söyleyebiliriz ki artık geri sayıma başladınız. Bu saatten sonra yapabileceğiniz tek şey, uygulama desteklerinin devam etmesini dilemektir. WhatsApp, Instagram, Facebook ve Snapchat gibi popüler uygulamaların ardındaki ekipler kullandığınız işletim sistemini desteklemeye devam ederse, siz de sahip olduğunuz iPhone'u kullanmaya devam edebilirsiniz. Gelin bu durumu WhatsApp üzerinden örnekleyelim.

10. yaşına girecek iPhone 5S ile bile hala tam olarak ölmedi!

WhatsApp'ın resmi internet sitesine girip desteklenen işletim sistemlerini incelediğimizde, uygulamanın iOS 12 ve üzeri işletim sistemleri ile uyumlu olduğunu görüyoruz. 2013 yılında piyasaya sürülen iPhone 5S için yayınlanan son güncelleme ise iOS 12.5.6. Bu durumda, iPhone 5S'in hala WhatsApp güncellemesi aldığını, bu uygulamayı hiçbir sorun yaşamadan kullanabileceğinizi rahatlıkla söyleyebiliriz. Ancak yıl sonu geldiğinde bu durum değişebilir.

iPhone 5S, Facebook mobil uygulamasını desteklemiyor!

WhatsApp'ı destekleyen iPhone 5S, Facebook mobil uygulamasını ise desteklemiyor. Zira Facebook'un App Store'daki sayfasına baktığımızda, uygulamanın kullanılabilmesi için cihazın en az iOS 13.4 ile çalışması gerektiğini görüyoruz.

Peki bir iPhone'u kaç yıl kullanabiliriz?

Tüm buraya kadar anlattıklarımızı bir araya getirdiğimizde, teknik olarak bir iPhone'u piyasaya sürüldüğü yıl itibarıyla 10 sene boyunca kullanabileceğiniz sonucuna ulaşıyoruz. Ancak buradaki "kullanmak" eyleminden kast ettiğimiz şeyin ilk günkü gibi olmayacağını unutmamak lazım. Neticede bu ürünlerin bataryası var ve bu bataryalar, yıllar içerisinde yıpranıyor. Ayrıca yıllar boyunca yüklediğiniz uygulamalardan kalan dosyalar, telefonun belleğini doldurmaya başlayacaktır. Tüm bunlarla birlikte düşürmeler ile cihazın toz veya su alması da kullanım durumunu etkileyecek hususlar olacaktır.

Bu arada; iPhone 5S'in son büyük iOS güncellemesini 2018 yılında aldığını da söyleyelim. Facebook uygulama desteğinin kesildiğini göz önünde bulundurur, WhatsApp'ın da bu yıl sonu itibarıyla iPhone 5S'ten vazgeçeceği olasılığını göz önünde bulundurursak, bir iPhone'u güncelleme kesildikten sonra en fazla 4 yıl daha kullanabileceğinizi belirtmek gerek. Elbette kullanma kriteriniz hesap makinesi veya alarm gibi uygulamalardan ibaret değilse...

"Telefonum iOS 16 almadı. iPhone 14'e geçmeli miyim?" diyenlere: