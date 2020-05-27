iPhone 11, 2020 İlk Çeyrekte En Çok Satılan Telefon Oldu

Birleşik Krallık merkezli analist ve danışmanlık firması Omdia’nın hazırladığı rapora göre Apple, 2020’nin ilk çeyreğinde 19,5 milyon adet iPhone 11 sevkiyatı gerçekleştirdi. Bu rakamlar, Cupertinolu şirketin uygun fiyatlı modelini dünyanın mevcut en popüler akıllı telefonu yapıyor.

Medya ve teknoloji sektörüne dair analizleri ile bilinen bir araştırma şirketi olan Omdia, 2020’nin ilk çeyreğinde en fazla teslimat gerçekleştirilen akıllı telefon modellerini açıkladı. Listenin tepesinde, 19,5 milyon adet ile iPhone 11 yer alırken, onu sırasıyla 6,8 milyon ile Galaxy A51 ve 6,6 ile Redmi Note 8 takip ediyor.

Omdia’nın hazırladığı rapor, COVID-19 salgının neden olduğu olumsuz etkiye rağmen, ocak-mart aylarını kapsayan dönemdeki iPhone 11 sevkiyatlarının, geçen yılın aynı dönemindeki iPhone XR sevkiyatlarından 6 milyon adet daha fazla olduğunu gösteriyor. Aşağıda gördüğünüz grafik, iPhone 11'in piyasadaki diğer akıllı telefonlara kıyasla ne kadar yüksek bir popülariyeteye sahip olduğunu kanıtlıyor.

2020'nin ilk çeyreğinde en fazla teslimat gerçekleştirilen akıllı telefonlar

Geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılan iPhone 11, geçen yılki iPhone XR gibi, çeyrek boyunca diğer tüm Android ve iPhone cihazlarından fazla satmayı başardı. Ayrıca listenin ilk 10’unda iPhone 11 dışında, üç iPhone modelinin daha olması da gözlerden kaçmıyor.

Omdia analistlerine göre bu başarının altında, Apple’ın yeni amiral gemisi serisinde uyguladığı fiyat politikası yatıyor. Listede kendine yer bulan iPhone 11, iPhone XR, iPhone 11 Pro Max ve iPhone 11 Pro’nun fiyatları sırasıyla şöyle: 699 dolar, 599 dolar, 1.099 dolar ve 999 dolar.

Apple, ocak-mart aylarını kapsayan dönemde toplam 19,5 milyon adet iPhone 11 sevkiyatı gerçekleştirdi

Sektörün bir numaralı markası olan Samsung ise listede dört cihazla boy gösterdi. Rapora göre, Güney Koreli markanın orta segmentteki temsilcisi Galaxy A51, ilk çeyrekte 6,8 milyon adet sevkiyatla ikinci sıranın sahibi oldu. Samsung’un en yeni amiral gemisi serisi Galaxy S20’nin 5G varyantı ise 3,5 milyon adet ile dokuzuncu basamakta yer aldı.

Öte yandan ilk çeyrekteki en çarpıcı performans ise Çinli üretici Xiaomi’den geldi. Pekin merkezli markanın Redmi Note 8 ve Redmi Note 8 Pro akıllı telefonları sırasıyla 6.6 milyon ve 6.1 milyon adet sevkiyatla üçüncü ve dördüncü sıralarda yer aldı.