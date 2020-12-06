iPhone 11, Yeni DxOMark Testinden Daha Yüksek Puan Aldı

Dijital kamera sistemleri ve akıllı telefon kameralarıyla ilgili profesyonel testler yapan DxOMark, geçtiğimiz günlerde test protokolünü değiştirdi. Daha önce DxOMark'ta teste giren iPhone 11, yeniden teste tabii tutuldu ve bu sefer daha yüksek puan aldı.

Eğer telefon satın alırken özellikle kamerasının iyi olmasına dikkat ediyorsanız, bakmanız gereken ilk yerlerden biri DxOMark olmalıdır. Profesyonel şekilde akıllı telefonları teste sokan ve kameralarının performansını ölçen bu platformda hemen her akıllı telefon teste giriyor ve bu testler sonucunda akıllı telefonların kamera performansları hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz.

Test protokollerini değiştiren DxOMark, artık telefonları daha detaylı ve daha zorlu testlere tabii tutmaya başladı. Bununla birlikte birçok akıllı telefon da yeniden DxOMark testlerine tabii tutularak eski puanlarıyla karşılaştırma yapıldı. Bu modellerden biri de bu sene içerisinde piyasaya sürülen iPhone 11 oldu.

iPhone 11, eski teste göre daha başarılı puan almayı başardı:

iPhone 11, ocak ayında yapılan DxOMark kamera testinden 109 puan alarak iPhone XS Max ve iPhone XR modellerini puanlamada geride bırakmayı başarmıştı. Yeni test protokollerine göre kamera performansı yeniden değerlendirilen iPhone 11, puanını 109'dan 119'a çıkardı ve Samsung Galaxy S20+, OnePlus 8 Pro gibi 2020 yılının amiral gemisi akıllı telefonlarını kamera anlamında geride bırakmayı başardı.

Sonuç olarak iPhone 11, önümüzdeki senenin de en iyi kamera performansına sahip olacak akıllı telefonlardan biri olma kapasitesine sahip. Doğru pozlama, iyi bir renk üretimi ve iç mekanlar da dahil olmak üzere detay anlamında da başarılı olan iPhone 11'in kamerası, yakınlaştırma anlamında DxOMark'a göre biraz zayıf kalmış.