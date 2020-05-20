iPhone 12'ye Ait Olabilecek Bir Anakart Ortaya Çıktı

Apple’ın tanıtacağı yeni nesil iPhone modelleriyle ilgili bilgiler ve iddialar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu iddiaların en ilginçlerinden bir tanesiyse geçtiğimiz günlerde ortaya atıldı ve görüntülenen bir anakartın iPhone 12'ye ait olduğu iddia edildi.

Büyük şirketlerin çıkaracağı yeni akıllı telefon modellerine ait bilgiler, henüz telefon resmi olarak duyurulmadan ortaya çıkıyor. Endüstri içerisinde yer alan isimler, şirketlerdeki ya da tedarik zincirlerindeki kaynaklarını kullanarak yeni modellerle ilgili bilgileri ortaya çıkarıyor. İşte bu bilgilerden bir tanesi yeni nesil iPhone modelleri için ortaya çıktı.

L0vetodream kullanıcı adına sahip Twitter hesabı, iPhone 12 ya da iPhone 12 Pro’nun anakartı olduğu düşünülen bir karta ait fotoğrafı paylaştı. Bu kartın ne için olduğu şu an net olarak bilinmiyor ancak şunu da söylemek gerekiyor ki şu anki iPhone modellerini oluşturan parçalara göre bu kart bir hayli uzun.

Yeni nesil iPhone'un anakartı olabilir:

Kartın üstünde yer alan yazı, geçtiğimiz senenin ekim ayında üretildiğini işaret ediyor. Dolayısıyla yukarda da fotoğrafını gördüğünüz ürünün son tasarım olmaması oldukça muhtemel. Şu an için böyle bir donanımın yeni nesil iPhone modellerinde kullanılıp kullanılmayacağı da belli değil.

Bunu öğrenmenin yoluysa yeni iPhone modelleri çıktığında cihazların sökülüp içlerinin açılması olacak. Bunun için de önümüzde en az 4 aylık bir süre olduğunu söyleyebiliriz. Hatta bazıları bu sürenin daha da uzayabileceğini iddia ediyor.

iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modelleri Apple tarafından gerçekleştirilecek olan yeni bir etkinlikte tanıtılacak. Normal şartlarda bu etkinlik eylül ayında gerçekleşiyordu ancak koronavirüs salgını sebebiyle Apple’ın her şeyi ekim ayına ötelediğine dair yaygın ortak bir görüş bulunuyor.