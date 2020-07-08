iPhone 12'nin Boyutları, Mevcut iPhone'larla Karşılaştırıldı

Apple, iPhone 12 ile birlikte karşımıza 2 yeni ekran boyutu seçeneği çıkaracak ve MacRumors, bu boyutları mevcut iPhone'larla karşılaştırdı. Karşılaştırmaya göre Apple, iPhone 12 ile son 5 yılın en küçük ve en büyük iPhone modellerini tanıtacak diyebiliriz.

Apple, eylül ayında gerçekleştireceği yeni lansman etkinliğinde 3 farklı boyutta 4 yeni iPhone modeliyle karşımıza çıkacak. Aktarılan bilgilere göre Apple, söz konusu lansmanda karşımıza 5,4 inç ve 6,1 inçlik bir iPhone 12, 6,1 inçlik bir iPhone 12 Pro ve 6,7 inçlik bir iPhone 12 Pro Max ile çıkacak. 5,4 inç ve 6,7 inçlik ekran boyutları, iPhone serisi için bir ilk niteliği taşıyacak.

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde iPhone 12 ailesinin gerçek boyutlarını gösteren maketlerin nihayet ortaya çıktığından bahsetmiştik. Apple ürünleri odaklı bir haber sitesi olan MacRumors, iPhone 12 ailesinin maketlerini mevcut iPhone modelleriyle yan yana getirerek boyutlarını karşılaştırdı.

Apple’ın en/boy oranında bir değişikliğe gitmeyeceğini bildiğimizden, 6,1 inçlik yeni iPhone’ların, mevut iPhone 11 ile aynı boyutta olacağını tahmin etmek zor değil. Buna karşın 6,7 inçlik iPhone 12 Pro Max, şimdiye kadar tanıtılan en büyük boyutlu iPhone modeli olarak karşımıza çıkacak.

En dikkat çekici detayın ise 5,4 inçlik iPhone 12 olacağını söyleyebiliriz. Apple, 2020 iPhone SE ile kompakt bir iPhone isteyen tüketicilere zaten istediklerini vermişti. Ancak 5,4 inçlik yeni iPhone 12, çerçevesiz ekranlı bir tasarımla geleceği için 4,7 inçlik 2020 iPhone SE’den daha küçük bir gövdeye sahip olacak. Hatta 5,4 inçlik modelin, 2016 yılında tanıtılan orijinal iPhone SE’den bu yana piyasaya sürülen en küçük iPhone olacağını söyleyebiliriz.