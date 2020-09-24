iPhone 12'nin Kopmaya Dayanıklı Şarj Kablosu Göründü

iPhone 12'lerin dayanıklı şarj kablolarına sahip olacağı iddiaları bir kez daha gündeme geldi. Twitter üzerinden paylaşılan bazı görüntüler, Apple'ın yaklaşan telefonlarında çok dayanıklı şarj kabloları tercih edebileceğini gözler önüne seriyor.

Bundan birkaç ay önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, yaklaşmakta olan iPhone 12'lerin şarj kablolarının örgü tasarıma sahip olacağını aktarmıştık. Apple, şu ana dek bu kablolarla ilgili bir açıklama yapmamış olsa da gelen son fotoğraflar, iPhone 12'lerin şarj kablolarının örgü tasarımını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Bugün Twitter üzerinden servis edilen görüntüler, Apple'ın iPhone 12 serisi için daha sağlam kablolar piyasaya süreceğini gösteriyor. Aslına bakacak olursak geleneksel lightning şarj kablolarının zayıf yapısı, Apple kullanıcılarının eleştirdiği konulardan bir tanesiydi. 2020 model iPhone'lar, bu sorunu ortadan kaldıracak gibi görünüyor.

Bugün servis edilen şarj kabloları işte böyle görünüyor

Geçtiğimiz aylarda sızdırılan görseller, iPhone 12'lerde kullanılacak şarj kablolarının rodyum kaplamalı rutenyumdan imal edileceğini ortaya koyuyordu. Bugün sızdırılan görseller de iPhone 12'nin şarj kablosunun aynı tasarımda olacağını gösteriyor. Bu malzeme, özellikle de dayanıklılık açısından önemli avantajlar sunuyor. Kısacası iPhone'ların şarj kablolarını bantlama devri, yeni nesil şarj kablolarıyla ortadan kalkacak.

Görsellerden de görebileceğiniz üzere Apple'ın yeni şarj kablolarının bir tarafında USB Type-C, diğer tarafında ise lightning portuna sahip olacak. Bu bağlantı şekline sahip kablolar, destekleyen iPhone modellerinin hızlı şarj edilmesini sağlıyor. Hatta kullanıcılar, akıllı telefonlarını bu kablolar sayesinde sadece yarım saatlik periyotta yüzde 50 şarj edebiliyorlar.

Bu arada Apple'ın bugüne kadar iPhone ya da iPad'ler için örgü tasarımlı sağlam şarj kablosu sunmadığını hatırlatmak gerekiyor. Ancak şirket, Mac Pro ve HomePod için bu yapıdaki kabloları hali hazırda satıyor. Haliyle şirketin yeni nesil iPhone'larında da dayanıklı kablo sunmaya başlayacak olması, pek de beklenmedik bir gelişme değil.

iPhone 12'nin kutusundan çıkacak tek aksesuar, bu kablo olabilir

iPhone 12 serisi ile ilgili en dikkat çeken iddialardan bir tanesi, bu telefonların kutu içeriği ile ilgiliydi. Çünkü pek çok kaynağın iddiasına göre Apple, maliyeti kısmak adına iPhone 12'nin kutusundan kablolu kulaklıkları ve şarj adaptörünü çıkaracak. Eğer bu iddialar gerçek olursa, iPhone 12 kutusundan telefonun kendisi haricinde çıkacak tek şeyin bu şarj kablosu olacağını ifade edebiliriz.