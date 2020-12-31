iPhone 13 Ailesinde 120 Hz Ekran Tazeleme Oranı Bulunabilir

Eylül 2021'de duyurulması beklenen iPhone 13 ailesi ile ilgili sızıntı havuzu büyümeye devam ediyor. Edindiği bilgileri paylaşan Güney Koreli bir kaynak, iPhone 13 ailesiyle gelecek yenilikleri açıkladı. Dikkat çeken yenilikler arasında daha küçük bir çentik ve 120 Hz ekran tazeleme oranı yer alıyor.

Güney Kore merkezli bir teknoloji sitesi olan "ETNews", Apple'ın önümüzdeki eylül ayında duyurması beklenen iPhone 13 ailesiyle ilgili edindiği yeni bilgileri duyurdu. Yapılan açıklamalara göre Apple hayranları, 2021 yılında da 4 iPhone ile tanışma imkanı yakalayacaklar. Ayrıca Apple'ın bu yıl özellikle de ekrana odaklayacağını söyleyen kaynaklar, çentik boyutunun küçüleceğini ifade ediyorlar.

İddialara göre iPhone 13 serisi; iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max olarak isimlendirilen dört modelden oluşacak. Bu modellerin ekran boyutları, tıpkı iPhone 12 ailesinde olduğu gibi sırasıyla 5,4 inç, 6,1 inç ve 6,7 inç şeklinde tercih edilecek. Tahmin edilebileceği üzere iPhone 13 ile iPhone 13 Pro'nun ekran boyutu aynı olacak.

120 Hz ekranlı iPhone'lar mı geliyor?

Güney Kore'den gelen bilgilere göre Apple, 2021 yılında önemli bir yenilikle gelecek. Bu bağlamda yeni iPhone'larda 120 Hz ekran tazeleme oranını konuşmaya bağlayacağız gibi görünüyor. İddialara göre iPhone 13 mini ile iPhone 13, 60 Hz ekran tazeleme oranı ile yoluna devam edecek. Ancak iPhone 13 Pro ile iPhone 13 Pro Max'in 120 Hz tazeleme oranına sahip olacağı ifade ediliyor. Bu da tüketiciler için, daha pürüzsüz bir ekran deneyimi demek. Bu arada, kısa bir süre önce de farklı bir kaynak, iPhone 13 ailesindeki Pro modellerin, 120 Hz Always on Display özelliği ile geleceğini söylemişti.

Apple ile ilgili paylaştığı bilgilerle bilgilerle bilinen MacRumors, iPhone 13 ailesinde yer alacak bambaşka bir özellikten bahsediyor. İddialara göre Apple, önümüzdeki yıl duyuracağı iPhone'lara "Wi-Fi 6E" desteği ekleyecek. Bu destek, iPhone'ların Wi-Fi 6'nın özelliklerine ek olarak ekstra 6 GHz bant genişliği sunuyor. Bu da Wi-Fi bağlantılarındaki parazitin azalacağını, bant genişliğinin biraz daha artacağını gösteriyor. Elbette tüm bunların birer iddiadan öteye geçemediğini de unutmamak gerekiyor.