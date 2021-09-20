CHEMTREC isimli acil durum destek şirketi, iPhone 13 ailesinin batarya kapasitelerini belgeledi. Paylaşılan belgelere göre en büyük iyileştirme iPhone 13 Pro Max'te yaşanırken iPhone 13'ün bataryası, diğerlerinden daha iyi performans sunacak gibi görünüyor.

Geçtiğimiz hafta düzenlediği bir etkinlikte yeni iPhone modellerini duyuran Apple, bu telefonların batarya kapasitesinin arttığını ve tüketicilerin, iPhone 12'ye kıyasla iPhone 13'ü çok daha uzun sürelerde kullanabileceklerinden bahsetmişti. Şirketin yeni modellerinin batarya kapasitesine ulaşmayı başaran 9to5Mac, iPhone 13 modellerinin bataryalarında ne denli bir kapasite artışı yaşandığını gözler önüne serdi.

CHEMTREC isimli acil durum yardım şirketinin belgeleri, iPhone 13 ailesinin batarya kapasitelerini ortaya koymuş durumda. Açıklanan verilere baktığımızda, iPhone 13 ailesinin batarya kapasitesinin, iPhone 12'ye kıyasla hiç de küçümsenemeyecek düzeyde artırıldığını görüyoruz. Peki iPhone 13 modellerinin batarya kapasiteleri ne kadar?

En yüksek artış, iPhone 13 Pro Max'te

CHEMTREC'in acil durumlarda kullanılması için kaydettiği verilere göre iPhone 13 modellerinin batarya kapasiteleri şu şekilde;

iPhone 13 mini: 2.438 mAh (iPhone 12 mini'ye göre yüzde 9 artış)

2.438 mAh (iPhone 12 mini'ye göre yüzde 9 artış) iPhone 13: 3.240 mAh (iPhone 12'ye göre yüzde 15 artış)

3.240 mAh (iPhone 12'ye göre yüzde 15 artış) iPhone 13 Pro: 3.125 mAh (iPhone 12 Pro'ya göre yüzde 11 artış)

3.125 mAh (iPhone 12 Pro'ya göre yüzde 11 artış) iPhone 13 Pro Max: 4.373 mAh (iPhone 12 Pro Max'e göre yüzde 18.5'lik artış)

Belgelenen batarya kapasitelerinde en çok göze çarpan husus, iPhone 13. Bu akıllı telefon, iPhone 13 Pro Max'ten sonra en büyük kapasite artışının yaşandığı model. Üstelik 120 Hz ekran tazeleme oranının yokluğu, iPhone 13'ün kullanım süresini iPhone 12'ye göre ciddi anlamda artıracak gibi görünüyor. Hatta serinin en iyi batarya performansına sahip modeli, iPhone 13 olabilir.