iPhone 13'ün Face ID Özelliği Ekran Değiştiğinde Çalışmıyor

İki hafta önce tanıtılan iPhone 13 serisinde ekran değişimi yapılması hâlinde Face ID özelliğinin çalışmadığı ortaya çıktı. Bahsi geçen durum, ekran değişimi yetkili servis tarafından yapılmadığında ortaya çıkıyor.

Bilindiği üzere Apple, iki hafta önce iPhone 13 serisini ve bazı yeni cihazlarını tanıttı. Yeni iPhone modellerinde Face ID teknolojisi yerine Touch ID'ye dönüş yapılacağı beklentisi vardı ancak Apple iPhone 13'lerde Face ID'den vazgeçmedi. Buraya kadar bir sorun yok ancak yeni iPhone'ların ekranları herhangi bir sebeple değiştirildiğinde Face ID ile ilgili ilginç bir durum yaşandığı ortaya çıktı.

Yeni bir habere göre, iPhone 13'lerin ekranları Apple'ın yetkili servisi dışında onarılmadıysa veya değiştirilmediyse Face ID çalışmaz hâle geliyor. YouTube'da Channel Phone Repair Guru kanalı tarafından yayınlanan bir videodan alıntı yapılarak hazırlanan videoya göre iPhone 13'ün Face ID'si, ekranı orijinaliyle değiştirseniz bile çalışmıyor. YouTuber, değiştirilen ekranların (biri orijinal değil) Face ID ile ilgili herhangi bir parçası olmadığını gösteriyor. Ancak, ekran değiştirildikten sonra Face ID çalışmamaya başlıyor.

Ekranda Face ID ile ilgili bir bileşen yok:

iPhone'lar, kullanıcıya ekranın orijinal olmadığına dair herhangi bir bildirimde bulunmuyor. Ancak normal ekranın kendisinde Face ID işleviyle ilgili herhangi bir bileşen bulunmadığından Face ID'nin çalışmaması için herhangi bir sebep yok.

Şimdilik, sorunun bir yazılım hatasından mı kaynaklandığı yoksa Apple'ın şirket tarafından lisanslanmayan üçüncü taraf onarım servislerine karşı onarım politikalarını mı sıkılaştırdığı bilinmiyor. Apple, üçüncü taraf onarım servisleriyle ilgili politikaları nedeniyle geçmişte ciddi eleştirilerle karşı karşıya kalmıştı.

Şu ana kadar Apple'dan bu durum hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Bunun bir hata olması durumunda bir yazılım güncellemesi yayınlanarak sorun çözülecektir. Zira iPhone 13 serisi hâlihazırda çeşitli yazılım hatalarından muzdarip. Bu bir hata değilse de ekranınızı Apple yetkili servisleri dışında herhangi bir yerde değiştirmemek daha iyi bir tercih olacaktır.