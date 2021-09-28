Unutulmaz Apple Tasarımcısı Jony Ive Ferrari ile Anlaştı

Apple'ın duayen tasarımcısı Jony Ive'nin kurduğu LoveFrom isimli şirket, Ferrari'nin çatı şirketi Exor ile uzun yıllar sürecek bir anlaşma yaptı. LoveFrom, bu anlaşma kapsamında Ferrari başta olmak üzere Exor'un sahip olduğu şirketler için tasarım çalışmaları yapacak.

Otomobil dünyasında kırmızı renk ve yüksek performans dediğimiz zaman akıllara gelen ilk şirket olan Ferrari, bugün çok önemli bir duyuru gerçekleştirdi. Ferrari'nin çatı şirketi Exor, Apple'ın duayen isimlerinden bir tanesi olan Jony Ive ve onun tasarımcı arkadaşı Marc Newson tarafından kurulan tasarım şirketi LoveFrom ile yıllar sürecek bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

LoveFrom, yapılan anlaşma kapsamında yalnızca Ferrari için değil, Exor'a bağlı diğer şirketler için de çalışacak. Ferrari tarafından yapılan açıklamalarda, şirketin efsane performansının LoveFrom'un tasarım diliyle birleşeceği ve ortaya çok daha etkileyici ürünler çıkacağı ifade edildi.

Apple'ın duayen tasarımcısı, iş birliğinden memnun

Jony Ive ve Marc Newson da konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Yapılan basın açıklamasında bu iş birliğinden memnun olduklarını dile getiren ikili, Exor ile çalışmaktan daha heyecanlı bir şey olamayacağını dile getirdiler. LoveFrom kurucularına göre yapılan iş birliği, önemli ve değerli işler yapılmasını sağlayacak.

Jony Ive, Apple'ın bugün piyasada olan neredeyse her ürününün tasarımında çalışmış olan bir isimdi. Hatta bununla da yetinmeyen tasarımcı, bazı Apple Store'ların tasarımı üzerinde de çalışmıştı. Ancak geçtiğimiz yıllarda kendi şirketini kurma kararı veren Ive, bu karar üzerine Apple'dan ayrıldı. Eğer Jony Ive'nin Apple için ne kadar önemli bir isim olduğunu merak ediyorsanız, buradaki içeriğimize göz atarak bu tasarımcının elinden çıkmış olan ikonik Apple ürünlerine bir göz atabilirsiniz.