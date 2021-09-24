Daha Apple Türkiye’de Yok: iPhone 13 Sarı Siteye Düştü

iPhone 13 ailesi, garip bir şekilde Türkiye'de karaborsaya düştü. Bazı satıcılar, ilan siteleri üzerinden iPhone 13 satışlarına başladılar. İlanlardaki fiyatların uygunluğu tüketiciyi cezbedecek gibi görünüyor olsa da bu sitelerdeki ilanlara karar vermeden önce dikkatli olmak gerekiyor.

Apple hayranları, tam 10 gündür 24 Eylül tarihini iple çekiyorlardı. Bunun nedeni, Apple'ın 14 Eylül'de düzenlediği bir etkinlikte duyurulan iPhone 13 ailesinin ön satışlarının, bugün itibarıyla başlayacak olmasıydı. Telefonların normal satışları ise 1 Ekim itibarıyla başlayacak. Yani dileyen her tüketici, 1 Ekim itibarıyla bir teknoloji perakendecisine giderek, iPhone 13 satın alabilecek.

iPhone 13 satın almaya karar vermiş olan tüketicilerin bir bölümü, Apple ya da ülkemizdeki diğer teknoloji perakendecilerinin internet sitelerini kullanarak, iPhone 13 için sipariş verebiliyorlar. Bu tüketiciler, tedarik sürecinin durumuna göre ise bir süre beklemek durumundalar. Ancak ülkemizde bu akıllı telefonlarla ilgili garip bir olay yaşandı. Bazı fırsatçılar, iPhone 13 modellerinin satışına ilan siteleri üzerinden şimdiden başladılar.

İşte Apple Türkiye'den bile hızlı davranan satıcıların ilanları

Türkiye'deki en popüler ilan sitelerine girip "iPhone 13" araması yaptığımızda, yüzlerce sonucun karşımıza çıktığını görüyoruz. Üstelik bu satıcılar, listeledikleri akıllı telefonlar için Apple Türkiye'ye kıyasla çok daha uygun fiyatlar istiyorlar. Ancak bunun nedeni cihazların muhtemelen tam olarak yasal yöntemlerle getirilmeyecek olması. iPhone 13 henüz Türkiye’de satışa sunulmadığından, bu kişiler muhtemelen satışa koydukları ürünleri yurt dışından getirdiler ya da ‘alıcı bulmaları halinde’ getirecekler

iPhone 13 ilanlarında yer alan fiyatlar iştah açıcı olsa da bu noktada dikkat etmeniz gerektiğini açıkça söyleyebiliriz. Zira ilanların arasında sahtelerinin olabileceğini unutmamak gerek. Ayrıca kimi satıcılar, yurt dışından getirdikleri akıllı telefonların IMEI kaydını yaptırdıkları yalanı ile tüketiciye ekstra masraf çıkarabiliyorlar. Bu yüzden, eğer siz de biraz daha uygun fiyatlı diye bu siteleri tercih edecekseniz, ürünü satın almadan önce satıcının kim olduğunu en doğru şekilde anlamanızda fayda olacaktır.