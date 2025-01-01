Apple'ın iPhone 16 için kullandığı, birbirinden yeni ve ileri teknolojiler içeren ses ve kamera laboratuvarı kapılarını açtı.

CNET editörlerinden Patrick Holland, Apple’ın Cupertino’daki genel merkezinde yer alan, dış dünyadan izole edilmiş iPhone laboratuvarlarına göz attı ve gördüklerine dair aktardığı detaylarda oldukça dikkat çeken noktalar var.

Holland, Apple'ın Cupertino'daki genel merkezinde yer alan bu laboratuvarları "iPhone 16'nın ses ve video performansını devrim niteliğinde bir seviyeye taşıyan testlerin yapıldığı bir cennet" olarak yorumluyor. Belirttiğine göre oda ses geçirmez köpük duvarlardan anekoik odalara ve algoritmalarla donatılmış yeniliklerden mühendislik harikalarına kadar aklınıza gelebilecek en yeni teknolojilerle dolu.

Sessizliğin içindeki mükemmellik

Apple’ın akustik mühendisliği direktörü Ruchir Dave, iPhone'un yalnızca bir telefon değil, her ortamda 'gerçek dünyayı' en iyi şekilde kaydeden bir kayıt cihazı olmasını istediklerini belirtiyor. iPhone 16’nın yeni mikrofon bileşenleri ve Audio Mix teknolojisi, kullanıcılara farklı ses ortamlarını kendi tercihleri doğrultusunda şekillendirme özgürlüğü sunuyor.

Holland, ziyaret ettiği yankısız odanın duvarlarında, tavanında ve asma tel örgü zeminin altında köpük takozlar olduğunu söylüyor.

Saniyede 1 milyar piksel ile video devrimi

4K çözünürlükte saniyede 120 kare ile iPhone 16 Pro, hem film yapımcılarının hem de normal kullanıcıların hayal gücünü zorlayacak bir performans sergiliyor. Bu özellik sayesinde saniyede 1 milyar piksel işleniyor ve ağır çekim videoların detayları hiç olmadığı kadar canlı hâle geliyor. Holland, video doğrulama laboratuvarlarında sinema salonu büyüklüğünde ekranlar bulunduğunu belirtiyor.

Apple’ın mühendislik ekibi, hem ses hem de video özelliklerinin yalnızc profesyonel kullanıcılar için değil, herkes için erişilebilir olmasını hedefliyor. Apple'dan Francesca Sweet bu durumu "Her kullanıcının teknik detaylarla uğraşmasını beklemiyoruz ama istediğiniz an kontrol tamamen sizin elinizde." ifadeleriyle özetliyor.