Apple'ın iPhone 16 serisi telefonlarının batarya kapasiteleri açıklandı. Apple bu yıl oldukça iyi bir iş çıkarmış gibi görünüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bundan birkaç hafta önce düzenlediği bir lansmanda iPhone 16 serisini resmen duyurdu. Şirket, bu telefonların pek çok özelliğini açıklamış olsa da batarya meselesine detaylıca değinmemişti.

Şimdiyse bu konuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Brezilya'nın konuyla ilgilenen resmî kuruluşu Anatel, iPhone 16 serisinin batarya kapasitesini açıkladı. Paylaşılan veriler, Apple'ın bu yıl gerçekten iyi iş çıkardığını gözler önüne seriyor.

iPhone 16 serisinin batarya kapasitesi:

Model Batarya kapasitesi iPhone 15'e göre artış iPhone 16 3.561 mAh Yüzde 6,3 iPhone 16 Plus 4.674 mAh Yüzde 6,6 iPhone 16 Pro 3.582 mAh Yüzde 9,4 iPhone 16 Pro Max 4.685 mAh Yüzde 6

Yukarıdaki tablo, Apple'ın iyi iyileştirmeyi iPhone 16 Pro'da yaptığını gözler önüne seriyor. Bu akıllı telefon, iPhone 15 Pro'dan yüzde 9,6 daha yüksek batarya kapasitesine sahip.

Bu arada; Apple, batarya kapasitesini açıklamamış olsa da bataryaların sunacağı kullanım süresi ile ilgili bilgiler paylaşmıştı. Buna göre;

iPhone 16 Pro Max: 33 saat video oynatma, 29 saat video akışı, 105 saat müzik.

33 saat video oynatma, 29 saat video akışı, 105 saat müzik. iPhone 16 Pro: 27 saat video oynatma, 22 saat video akışı, 85 saat müzik.

27 saat video oynatma, 22 saat video akışı, 85 saat müzik. iPhone 16 Plus: 27 saat video oynatma, 24 saat video akışı, 100 saat müzik.

27 saat video oynatma, 24 saat video akışı, 100 saat müzik. iPhone 16: 22 saat video oynatma, 18 saat video akışı, 80 saat müzik.

iPhone 16 ve iPhone 16 Pro'nun özellikleri için: