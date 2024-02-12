iPhone 16 ailesinin Pro modelleriyle ilgili yeni bir sızıntı ortaya çıktı. Sızıntı, Pro modelde ekranın büyüyeceğini söylerken Pro Max model ile batarya ömrü konusunda rekor kırılacağını öne sürüyor.

Eylül ayında çıkmasını beklediğimiz iPhone 16 ailesi yaklaştıkça telefonlar hakkında yeni sızıntılar da ortaya çıkıyor. Tedarik zinciri kaynaklarına dayandırılan ve Naver üzerinden “yeux1122” isimli kullanıcı tarafından yapılan yeni bir paylaşım ise Pro modellerle ilgili bilgileri bizlere gösteriyor.

Paylaşıma göre iPhone 16 Pro’da ekranın 6,3 inçe çıkarak büyüdüğünü göreceğiz. 15’in ekranı 6,1 inçti. Cihazın kasasının büyümesi, yeni ve iyileştirilmiş optik yakınlaştırma yetenekleri sunmasını sağlayacak. iPhone 15 Pro Max’te ilk kez 5x telefoto kamera kullanılmıştı. İddia da bu kameranın, iPhone 16 ailesinde sadece Pro Max’te değil, Pro’da da sunulabileceğini öne sürüyor.

iPhone 16 Pro Max’in batarya ömrü 30 saat veya üstüne çıkarak iPhone’larda bir rekor kırabilir

Cihazdaki büyümenin çok fark edilebilir olmayacağı ancak Galaxy S24’ten daha büyük çerçeveler göreceğimiz söyleniyor. Bataryada ise benzer boyutta veya biraz daha büyük bir batarya görme ihtimalimiz var. Bu önemli çünkü Pro modellerin bataryasıyla ilgili şu ana kadar pek bilgi görememiştik.

Sızıntı, iPhone 16 Pro’nun enerji tüketiminde önemli iyileştirmeler göreceğimizi söylüyor. Hem bu hem de bataryanın büyümesinin en çok Pro Max modele yarayacağını da ekliyor. Kullanıcının edindiği bilgilere göre iPhone 16 Pro Max, şimdiye kadarki en uzun batarya ömrüne sahip iPhone olabilir. iPhone 15 Pro Max’in 29 saat civarında batarya ömrü vardı. Yeni modelde bu süre 30 saat veya üstüne çıkabilir.

Batarya boyutunun %5 büyüyeceğine dair iddialar var. Bu çok büyük görünmese de enerji tüketimindeki iyileştirmeler ile ömrün uzayacağını tahmin edebiliriz. Geçen yılki Pro Max’te 4.441 mAh batarya olduğunu söyleyelim. Yani yenisinde 4.676 mAh civarlarında bir batarya olabilir.

iPhone 16 serisiyle ilgili şimdiye kadar çıkan diğer iddialar için: