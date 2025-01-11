iPhone 17 Pro ve Pro Max'in kamera özellikleri sızdırıldı. Yeni modellerin kamera iyileştirmeleri ve tasarım değişiklikleri hakkında bilgiler ortaya çıktı.

Apple'ın yeni amiral gemisi modelleri iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max ile ilgili detaylar sızdırıldı. Kamera tarafında sunacağı değişilikler önceki nesillerine kıyasla benzer özellikler taşıyor, ancak bazı iyileştirmeler de dikkat çekiyor.

iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max'ın kamera detayları ile ilgili önemli bilgiler sızdırıldı. Kamera tarafında bazı geliştirmeler sunacak.

iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max'ın kamera özellikleri

Ön tarafta iPhone 17 Pro ve Pro Max, 24 MP çözünürlüğünde bir selfie kamera sunacak. Arka tarafta ise 48 MP çözünürlüğünde ana kamera, ultrageniş açı kamera ve periskop telefoto kamera bulunacak. Bu üçlü kamera sistemi 5 kat optik zoom desteğiyle kullanıcılarına fotoğraf ve video çekiminde geniş imkanlar sağlayacak. Ancak ana kameranın sensör boyutu bir miktar küçülürken telefoto kameranın çözünürlüğü artırılmış durumda.

iPhone 16 Pro ve Pro Max ile karşılaştırıldığında kamera yenilikleri sınırlı kalmış gibi görünüyor. Apple’ın bu küçük farkları nasıl sunacağı ise merak konusu. Aynı zamanda mevcut prototiplerde arka tarafta yatay bir kamera düzeni olduğu belirtiliyor ancak bu tasarımın kesinleşmesi için birkaç ay daha beklemek gerekebilir.

iPhone 17 Pro ve Pro Max, kamera konusunda büyük bir devrim yapmasa da Apple her zamanki gibi yeni modellerini etkili bir şekilde tanıtacak ve özellikleriyle kullanıcıları etkilemeye devam edecek.