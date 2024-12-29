Apple'ın 2025 yılında piyasaya sürmeyi planladığı yeni iPhone 17 serisinin ekranı önceki serilere kıyasla daha yüksek yenileme hızı sunacak.

iPhone 16 başlangıçta bazı sorunlarla gelse de yine de en çok satılan telefonlardan biri olmayı başardı fakat telefonla ilgili en büyük eleştirilerden biri standart modelin mükemmel ekranına rağmen yalnızca 60Hz yenileme hızı sunmasıydı.

Günümüzde özellikle de Android telefonlarda 120Hz yenileme hızı standart hâline gelmiş durumda ve Apple kullanıcıları da bu konuda bir gelişme görmek istiyordu. Bugün ortaya çıkan yeni detaylara göre Apple sonunda standart iPhone modeli için daha yüksek yenileme hızı sunmaya hazırlanıyor.

iPhone 17'nin yenileme hızı 60Hz'den yüksek olacak

Tedarik zinciri kaynaklı Çin’den sızan bilgilere göre iPhone 17 serisi "büyük olasılıkla" daha yüksek yenileme hızına sahip özel panellerle piyasaya sürülecek.

Raporda ayrıca Apple’ın satış beklentilerini karşılamayan mini ve Plus modellerini üretimden kaldırarak, ince ve şık tasarımıyla öne çıkacak yeni iPhone 17 Slim (veya diğer adıyla iPhone 17 Air) modeline odaklanacağı belirtiliyor.

iPhone 17 Slim’in, Plus modellerine kıyasla nispeten kısılmış özelliklerle geleceği ancak estetik tasarımıyla belirli bir kullanıcı kitlesine hitap edeceği söyleniyor.

Peki sizin yeni iPhone serisinden beklentileriniz neler? En çok hangi özelliği görmek isterdiniz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.