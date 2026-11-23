Apple, iPhone 18, iPhone 18e ve MacBook Neo 2 modellerini beklenenden erken bir tarihte, şubat ve mart ayları arasında tanıtmaya hazırlanıyor.

Apple’ın yeni nesil uygun fiyatlı ve standart cihazlarını tanıtacağı takvim öne çekiliyor.

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Daha önce mart ayı olarak konuşulan lansman döneminin aksine, standart iPhone 18, iPhone 18e, giriş seviyesi yeni bir iPad ve ikinci nesil MacBook Neo’nun önümüzdeki yıl şubat ile mart ayları arasında kullanıcılarla buluşması bekleniyor. Bu cihazlar, sonbaharda tanıtılan iPhone 18 Pro Max ve iPhone Duo modellerinin ardından şirketin bahar dönemi ürün gamını oluşturacak.

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Bahar dönemi ürünleri iki farklı dalgada piyasaya sürülecek

Bloomberg’in Apple muhabiri Mark Gurman, Power On bülteninde şirketin 2027 başındaki ürün takvimine dair yeni detaylar paylaştı. Gurman’a göre Apple, şubat ve mart aylarını kapsayan iOS 27.4 güncelleme döngüsünde bütçe dostu cihazlarına odaklanacak. İlk dalgada piyasaya sürülmesi planlanan modeller şunlar:

iPhone 18e : Apple’ın yeni nesil uygun fiyatlı akıllı telefonu.

: Apple’ın yeni nesil uygun fiyatlı akıllı telefonu. iPhone 18 : Sonbahar etkinliğinde pas geçilen ve bahar dönemine kaydırılan ana model.

: Sonbahar etkinliğinde pas geçilen ve bahar dönemine kaydırılan ana model. Giriş seviyesi iPad : Güncellenmiş temel iPad modeli.

: Güncellenmiş temel iPad modeli. MacBook Neo 2 : İkinci nesil uygun fiyatlı MacBook.

: İkinci nesil uygun fiyatlı MacBook. MacBook Air: Şirketin popüler dizüstü bilgisayar serisinin yenilenmiş versiyonu.

2027’nin ilk yarısında gelmesi beklenen ikinci dalga ürünlerde ise üretim takviminde hafif gecikmeler yaşandığı belirtiliyor. Bu grupta ilk kez OLED ekrana kavuşacak olan OLED iPad Air, yenilenmiş iPad Pro ve ince tasarımlı modelin devamı niteliğindeki iPhone Air 2 yer alıyor. Sektör kaynakları daha önce bu cihazlar için mart ayına işaret etse de son bilgiler takvimin şubat ayında başlayacağını ve iPhone Air 2’nin diğer iki telefondan daha sonra geleceğini gösteriyor. Ürün çeşitliliğinin fazlalığı nedeniyle Apple’ın tanıtımları tek bir etkinlik yerine birden fazla duyuru veya "deneyim" etkinliğine bölmesi bekleniyor.