Apple'ın iPhone 18 Pro modellerinin kameralarına eklediği değişken diyafram açıklığı tam olarak nedir? Ne işimize yarayacak?

Apple’ın 9 Eylül günü gerçekleştirdiği etkinliğinde tanıtılan iPhone 18 Pro modelleri, tasarımsal açıdan çok değişiklik almasalar da teknik konuda büyük yeniliklerle geliyor. Öyle ki kamera konusunda son yılların en büyük iyileştirmesi yapıldı. Buradaki en önemli detay ise ana kameraya eklenen “değişken diyafram açıklığı” özelliği.

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Peki nedir bu değişken diyafram açıklığı? Kullanıcıya nasıl fayda sağlayacak? Bu içeriğimizde iPhone 18 Pro modellerinin kamera performansını bir üst seviyeye çıkaracak değişken diyafram özelliğini açıklıyoruz.

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iPhone 18 Pro’nun değişken diyafram özelliği ne işe yarayacak?

Telefonlardaki 48 megapiksellik Fusion ana kamerada mekanik bir değişken diyafram mekanizması var. Bu özellik hem iPhone 18 Pro hem de iPhone 18 Pro Max’te karşımıza çıkacak.

Mekanik diyafram sistemi, sensöre ne kadar ışık gireceğini doğrudan fiziksel olarak ayarlamaya olanak tanıyor. En geniş konumunda f/1.48 açıklığına kadar ulaşabilen bu yeni lens, kararan ortamlarda kameraya yaklaşık %50 daha fazla ışık girmesini sağlıyor. Kamera uygulaması bu ayarlamayı sahnenin durumuna göre otomatik olarak yapabildiği gibi, kullanıcılara manuel kontrol imkânı da sunuyor. Böylece düşük ışıkta bile harika görüntüler çekilebilecek. Bunun yanı sıra tamamen doğal, optik bir bokeh efekti, kalabalık çekilmlerde kolay netleme ve bir profesyonel gibi manuel kontrol etme gibi avantajları da olacak.

Fotoğrafçılıkta diyafram, lensin içine yerleştirilen bıçakların daralıp genişlemesiyle ışık geçiş alanını değiştiren mekanik bir düzenek. Diyafram açıldıkça (küçük f-değeri) içeri giren ışık miktarı artar ve arka plan doğal olarak bulanıklaşır, diyafram kısıldıkça (büyük f-değeri) karenin daha geniş bir bölümü net kalır.

Apple, bu fiziksel mekanizmayı telefon kadar küçük bir gövdeye sığdırabilmek için insan saçından daha ince olan altı adet lazer kesim kapakçıklar kullandığını açıkladı. eklik, dayanıklılık ve kütle dengesini korumak adına özel bir polimer kompozit malzemeden üretilen bu kapaklar, lensin önüne gelerek ışık geçişini sınırlandırıyor. fiziksel kontrol sayesinde kullanıcılar artık video tarafında Sinematik Mod efektlerini 60 fps hızında çekim yaptıktan sonra da düzenleyebiliyor.

Mobil pazarda değişken diyafram fikrini ilk kez görmüyoruz. Geçmiş dönemde Samsung, Galaxy S9 ve S10 modellerinde f/1.5 ile f/2.4 arasında geçiş yapan çift diyaframlı bir mekanizma kullanmış, fakat S20 serisiyle birlikte bu teknoloji terk edilmişti.