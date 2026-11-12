Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Şarjı En Uzun Giden Telefonlar Belli Oldu: Zirvede Yine Bir iPhone Var!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

CNET’in toplam 120 saat süren batarya testinde 32 akıllı telefon karşılaştırıldı.

Şarjı En Uzun Giden Telefonlar Belli Oldu: Zirvede Yine Bir iPhone Var!
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Birçoğumuz için yeni bir telefon alırken en önemli unsurlardan biri, şarjının ne kadar gittiği. Gün içinde sık sık şarja takmak zorunda kalmadan kullanabileceğimiz bir telefon istiyoruz. CNET de 32 farklı cihazı video izleme, oyun oynama, görüntülü görüşme ve sosyal medya kullanımı gibi senaryolarda test etti. Toplam 120 saat süren çalışmanın sonunda iPhone 18 Pro Max, tüm Android rakiplerini geride bıraktı.

Testte 7.300 mAh bataryalı OnePlus 15 de yer alıyordu. Ancak birincilik, 5.567 mAh bataryaya sahip iPhone 18 Pro Max’in oldu.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Şarjı En Uzun Giden Telefonlar Belli Oldu: Zirvede Yine Bir iPhone Var!
IMG_0486

Telefonlar nasıl test edildi?

IMG_0486

CNET ekibi önce telefonların ekran parlaklığını en yüksek seviyeye getirdi ve Wi-Fi üzerinden üç saat boyunca kesintisiz video oynattı. Ardından 45 dakikalık yoğun kullanım testine geçildi.

Bu bölümde görüntülü görüşmeler yapıldı, oyunlar oynandı ve sosyal medyada aralıksız kaydırıldı. Teste tam dolu bataryayla başlayan iPhone 18 Pro Max, 45 dakikanın sonunda şarjının yalnızca yüzde 1’ini kaybetti. Pil göstergesi hâlâ yüzde 99’daydı.

iPhone 17, neredeyse iki kat büyük bataryalı OnePlus 15’i yakaladı

Testte ilk 10 sıraya yerleşen telefonlar ve batarya kapasiteleri şöyle:

Sıra Telefon Batarya kapasitesi
1 Apple iPhone 18 Pro Max 5.567 mAh
2 Apple iPhone 17 3.692 mAh
2 Apple iPhone 18 Pro 4.288 mAh
2 Motorola Razr (2026) 4.800 mAh
2 OnePlus 15 7.300 mAh
3 Samsung Galaxy Z Fold 8 4.800 mAh
4 Apple iPhone 17E 4.005 mAh
4 Apple iPhone Duo 4.883 mAh
4 Motorola Razr Ultra (2026) 5.000 mAh
5 Samsung Galaxy S26 Ultra 5.000 mAh
5 OnePlus 15R 7.400 mAh
6 Samsung Galaxy S26 Plus 4.900 mAh
7 Apple iPhone Air 3.149 mAh
7 Google Pixel 11 Pro XL 5.000 mAh
7 Motorola Edge (2026) 5.000 mAh
7 Motorola Razr Fold 6.000 mAh
8 Google Pixel 11 Pro Fold 4.806 mAh
8 Motorola Moto G Stylus (2026) 5.200 mAh
8 Xiaomi Leica Leitzphone 6.000 mAh
9 Samsung Galaxy S26 4.300 mAh
10 Google Pixel 11 4.985 mAh

İkinci sırayı iPhone 17, iPhone 18 Pro, Motorola Razr (2026) ve OnePlus 15 paylaştı. Bu dört modelin batarya kapasiteleri 3.692 mAh ile 7.300 mAh arasında değişiyor. Aradaki fark büyük ama testte elde ettikleri derece aynı.

Özellikle iPhone 17 ile OnePlus 15’in sonuçları, batarya kapasitesinin tek başına belirleyici olmadığını gösteriyor. iOS’un güç yönetimi ve Apple işlemcilerinin verimliliği de telefonun tek şarjla ne kadar kullanılabildiğinde pay sahibi.

Motorola Razr (2026) ve Samsung Galaxy Z Fold 8 gibi silikon-karbon bataryalı yeni nesil katlanabilir telefonlar da üst sıralarda yer buldu. İki model de 4.800 mAh bataryasıyla daha yüksek kapasiteli pek çok telefonun önüne geçti.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Samsung, "iPhone Duo" ile Âdeta Dalga Geçti: "Deneyim Bu Yüzden Önemli"

Samsung, "iPhone Duo" ile Âdeta Dalga Geçti: "Deneyim Bu Yüzden Önemli"

Samsung Kararını Verdi: Galaxy S27 Ultra'nın İşlemcisi Belli Oldu!

Samsung Kararını Verdi: Galaxy S27 Ultra'nın İşlemcisi Belli Oldu!

HyperOS 4 Dağıtımı Başlıyor: İşte Güncellemeyi Alacak İlk Xiaomi, Redmi ve POCO Telefonlar!

HyperOS 4 Dağıtımı Başlıyor: İşte Güncellemeyi Alacak İlk Xiaomi, Redmi ve POCO Telefonlar!

Motorola’nın Yeni Amiral Gemisi Signature 27 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Motorola’nın Yeni Amiral Gemisi Signature 27 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Huawei’nin Yeni Alt Markası Osta’nın İlk Telefonları Sızdırıldı

Huawei’nin Yeni Alt Markası Osta’nın İlk Telefonları Sızdırıldı

vivo X500 Pro Max, Özel Avantajlarla Türkiye'de Ön Siparişe Açıldı: İşte Fiyatı!

vivo X500 Pro Max, Özel Avantajlarla Türkiye'de Ön Siparişe Açıldı: İşte Fiyatı!

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Motorola Razr Flex 2027 Tasarımıyla Ortaya Çıktı: iPhone Duo ve Galaxy Z Fold8’e Rakip Olacak!

Motorola Razr Flex 2027 Tasarımıyla Ortaya Çıktı: iPhone Duo ve Galaxy Z Fold8’e Rakip Olacak!

Samsung iPhone Telefon

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Mutfakta Sadece Havayı Değil, Modunuzu da Değiştiren Teknolojiler: Renk Değiştiren Akıllı Davlumbazlar

Mutfakta Sadece Havayı Değil, Modunuzu da Değiştiren Teknolojiler: Renk Değiştiren Akıllı Davlumbazlar

iOS 27.2.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Güncellemenin Detayları!

iOS 27.2.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Güncellemenin Detayları!

Skoda Kasım 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Skoda Kasım 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Mercedes-Benz Kasım 2026 Fiyat Listesi: Hangi Model Ne Kadar Oldu?

Mercedes-Benz Kasım 2026 Fiyat Listesi: Hangi Model Ne Kadar Oldu?

Samsung Kararını Verdi: Galaxy S27 Ultra'nın İşlemcisi Belli Oldu!

Samsung Kararını Verdi: Galaxy S27 Ultra'nın İşlemcisi Belli Oldu!

Audi A8'in Üretimi Sona Erdi, Markanın Yeni Amiral Gemisi de Belli Oldu!

Audi A8'in Üretimi Sona Erdi, Markanın Yeni Amiral Gemisi de Belli Oldu!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com