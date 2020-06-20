iPhone'larda En Çok Kullanılan iOS Sürümü Açıklandı

Apple, iPhone telefonlarda hangi iOS sürümünün en çok kullanıldığını açıkladı. Buna göre iOS 13 açık ara en çok kullanılan iOS sürümü. Son 4 yılda satılan cihazlar söz konusu olduğundaysa oran daha da artıyor.

Apple, iPhone'larda en çok kullanılan işletim sistemlerine ilişkin istatistikler yayınladı. Bu istatistiklere göre, 17 Haziran 2020 itibarıyla iPhone sahiplerinin yüzde 81'i iOS 13'ü, yüzde 13'ü iOS 12'yi ve yüzde 6'sı da daha önceki aygıt yazılımı sürümlerini kullanıyor. 17 Haziran 2016 sonrasında satılan cihazlar söz konusu olduğundaysa iOS 13 oranı yüzde 92'ye çıkarken, iOS 12 yüzde 7'ye, önceki aygıt yazılımı sürümleriyse yüzde 2'ye düşüyor.

Diğer istatistiklere göre, iPad'lerin yüzde 73'ü iPadOS 13'ü, yüzde 16'sı iPadOS 12'yi ve yüzde 11'i de daha eski aygıt yazılımı sürümlerini kullanıyor. Son dört yılda satılan cihazlarda bu oran iPadOS 13 için yüzde 93'e çıkarken, iPadOS 12 yüzde 5'e ve daha önceki aygıt yazılımı sürümleri ise yüzde 1'e düşüyor.

İşte iPhone ve iPad'lerdeki aygıt yazılım sürümleri kullanım oranları:

Apple'ın iOS 13 ile ilgili yarattığı hayal kırıklığını iOS 14 ile telafi etmesi bekleniyor. Yakın zamanda ortaya atılan yeni iddialara göre iOS 14 güncellemesi, selefi iOS 13’ü çalıştıran tüm cihazlar için yayınlanacak. Apple, COVID-19 salgını nedeniyle herhangi bir gecikme yaşanmadığı takdirde, yeni mobil işletim sistemi iOS 14’ü 22 Haziran’da düzenleyeceği Dünya Geliştiriciler Konferansı’nda (WWDC) tanıtmayı planlıyor.

iOS 14 güncellemesini alacak tüm cihazlar şu şekilde sıralanıyor: iPhone 6s ve 6s Plus, iPhone SE (2016), iPhone 7/7 Plus, iPhone 8/8 Plus, iPhone X, iPhone XR, iPhone XS/XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro/Pro Max ve iPhone SE 2020.

Öte yandan yıllardır iPhone ve iPad cihazlarında kullandığı işletim sistemi olan iOS’u geçtiğimiz sene iPad’ler için iPadOS olarak güncelleyen Apple'ın şimdi de bir iPhoneOS çalışması içinde olduğu ortaya çıkmıştı. Apple konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapmış değil.