Apple, Vision Pro'nun iPhone ve iPad uygulamalarıyla uyumlu olacağını açıkladı. Bu uygulamalar, varsayılan olarak visionOS'in App Store'unda yer alacak.

Apple, geçtiğimiz haziran ayında düzenlediği geliştirici konferansında yepyeni bir ürün kategorisine giriş yapacağını açıklamış ve karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro’yu tanıtmıştı. 3500 dolarlık fiyatla 2024’te piyasaya sürülecek cihaz, dikkat çeken özelliklerle gelmişti.

Gözlük için heyecanlı bekleyiş sürerken Apple'dan dün bir açıklama geldi. Şirket, iPhone ve iPad uygulamalarının Vision Pro App Store’da “varsayılan” olarak geleceğini açıkladı.

iPhone ve iPad uygulamaları, AppStore'da visionOS uygulamalarıyla birlikte yer alacak

Şirketin bu açıklaması, Vision Pro’nun iPhone ve iPad uygulamalarıyla uyumlu bir şekilde kutudan çıkacağını ortaya koyuyor. Hem iOS hem de iPadOS uygulamaları, visionOS uygulamalarıyla birlikte mağazada yer alacak.

Apple, bu uygulamaların değiştirilmeden visionOS’te çalışabileceğini söylüyor. Bu da geliştiricilerin herhangi bir ek çalışma gerekmeden uygulamalarını aktarabileceği anlamına geliyor. Ayrıca teknoloji devi, visionOS’un geliştiriciler için beta sürümünü birkaç ay içinde yayınlayacağını ve sürümün App Store’u da içereceğini de ekliyor.

Son olarak Apple'a göre iPhone ve iPad uygulamaları otomatik olarak visionOS App Store’unda gözükse de geliştiricilerin değişiklikler uygulamasına izin verilecek. Örneğin uygulamaların cihazlarda daha doğal hissettirmesi için el hareketleri veya 3D elementler ekleyebilecekler.