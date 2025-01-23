Bu yılın merakla beklenen telefonlarından iPhone SE 4'e dair yeni bir sızıntı, telefonun A18 işlemciden gücünü alacağını ortaya koyuyor.

Apple’ın uygun fiyatlı modeli iPhone SE 4 hakkında söylentiler durdurak bilmiyor. Bugünkü gelen yeni bir sızıntıya göre iPhone SE 4, Apple’ın en yeni A18 işlemcisiyle donatılacak. Eğer sızıntılar doğruysa A18 işlemci ile gelecek olan iPhone SE 4, böylelikle iPhone 16 ile aynı performansı verecek.

Apple’ın ekonomik modeli olarak bilinen SE serisi, genelde donanım bakımından daha eski teknolojilere yer verse de bu kez radikal bir adım atılıyor. A18 işlemci yalnızca performans artışı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda iPhone SE 4’ü Apple’ın en güçlü cihazlarından biri hâline getirecek.

A18 işlemci ile iPhone SE 4 performansta da gözde olacak

Gelişmenin kaynağı telefona dair bir listelemeyi keşfeden MacRumors'tan geliyor. Listelemeye göre iPhone SE 4, T8140 tanımlayıcısına sahip bir işlemciden gücünü alacak. Bu tanımlayıcı iPhone 16 serisinde kullanılan işlemci A18 ve A18 Pro için kullanılıyordu.

iPhone SE 4 yalnızca güçlü bir işlemciyle değil, aynı zamanda geliştirilmiş RAM kapasitesiyle de geliyor. 8 GB RAM’e sahip olacağı iddia edilen telefon, Apple Intelligence özelliklerini de destekleyecek.

Son bir yılda yeni modele dair sayısız söylenti ve sızıntıya şahit olsak da hâlâ kendisini resmî olarak görebilmiş değiliz. Bu yıl gelmesi beklenen modele dair yeni gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Peki sizin iPhone SE 4'ten beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.